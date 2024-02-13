Коваленко-Кылварт: коалиция остается глухой к общественному мнению

«Рийгикогу обязан рассмотреть петицию, собравшую не менее тысячи подписей, но коалиция Партии реформ, Социал-демократической партии и «Ээсти200» не желает прислушиваться к голосу эстонского народа. Большинство членов комиссии во главе с ее председателем Хендриком Террасом дали четкий сигнал, что мнение людей для них не является важным, заявила Анастасия Коваленко-Кылварт.

«Причин и мотивов для обсуждения сегодняшней петиции было более чем достаточно: люди беднеют, экономика падает, компании банкротятся, безработица растет», - добавила депутат из фракции Центристской партии. - Правительство не способно справиться ни с одним из кризисов - будь то забастовка учителей, масштабные отключения электроэнергии на юге Эстонии или нынешний экономический кризис. Мы видим, что премьер-министр ведет себя высокомерно, предлагая в качестве решения проблем налог на автомобили. Если заявленных причин недостаточно в качестве основы для обсуждения в случае общественной инициативы, то что могло бы ею стать? Что еще нужно сделать, чтобы коалиция в Рийгикогу была готова услышать и обсудить общественное мнение?»

По мнению Анастасии Коваленко-Кылварт, отличительной чертой сильного демократического общества является то, что общественное мнение влияет на процессы и на дискуссии, происходящие в парламенте, а не наоборот. «То же самое произошло и с петицией против автоналога, которая собрала около 80 тысяч подписей, но не вышла за пределы комиссии. Однако голоса коалиции против социальных инициатив показывают, что коалиция даже не хочет открывать дебаты по такому вопросу. Это важный вопрос. Различные опросы показывают, что две трети жителей Эстонии против продолжения работы Каи Каллас на посту премьер-министра. Было бы справедливо, если бы каждый член парламента мог высказать свою позицию по этому вопросу на пленарном заседании Рийгикогу», - подчеркнула Коваленко-Кылварт.