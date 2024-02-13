Президент Алар Карис находится с визитом в Финляндии и выступит на цикле лекций Мартти Ахтисаари

Прямая трансляция из Университета Ювяскюля начнется в 15:00. За ней последует круглый стол под руководством научного директора Института Международных Отношений Финляндии Синикукки Саари.

В среду президент Карис будет в Хельсинки, где встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё и министром иностранных дел Элиной Валтонен. На встречах будут обсуждаться вопросы сотрудничества Эстонии и Финляндии в НАТО, сотрудничество в области образования и культуры, а также различные проекты в энергетическом секторе. Также будут затронуты вопросы гибридной деятельности России на границе и поддержка Украины.

Президент планирует также встретиться с финскими инвесторами, заинтересованными в наукоемких инвестициях. Президент Карис также примет участие в приеме по случаю 106-й годовщины Эстонской Республики в посольстве Эстонии, где соберутся дипломатический корпус, друзья Эстонии и эстонская община в Финляндии.

Президент Карис вернется в Эстонию поздно вечером в четверг.

В цикле лекций, названных в честь Марти Ахтисаари и посвященной мировой политике, выступают высокопоставленные политики Финляндии и других стран. Традиция лекций началась в 1999 году, когда президенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии встретились в Ювяскюля, чтобы отпраздновать десятую годовщину окончания холодной войны.