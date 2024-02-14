Новая метла в ВСУ, несправедливость мобилизации и зависимость героизма от языка. Обзор событий в Украине

Пока что, более или менее, можно быть уверенным только в том, что Сырский, в отличие от Залужного, не будет делать на Западе заявлений, противоречащих месседжам своего президента. Он больше вписывается в команду Зеленского, чем его независимый предшественник. Но, здесь возникает другая угроза: как бы теперь не получилось так, что политики станут перетягивать одеяло на себя, игнорируя реальные интересы фронта.

Сопротивление мобилизации

Следующий сюжет был скандалом не столько громким, сколько симптоматичным. Около сотни женщин перекрыли дорогу в Косовском районе Ивано-Франковской области, препятствуя приезду в село сотрудников военкомата. Слухи о предстоящей мобилизации мужчин в селе появились в соцсетях. «Военкомат» так и не приехал, но в результате акции пострадали две женщины и ребенок.

Как рассказала одна из пострадавших, в центре села ее машину остановила толпа разъяренных женщин с палками, битами, некоторые из «повстанцев» были пьяны. Они стали требовать объяснить, зачем приехала. Женщина объяснила, что едет с ребенком на почту, сама она из соседнего села.

Женщину отпустили, но на обратном пути ее машину снова остановили. Ее сочли «наводчицей военкома», которая «сдает мужчин» - так это описала пострадавшая в соцсетях.