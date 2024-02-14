Что не так делал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, почему люди отчаянно сопротивляются мобилизации и может ли быть патриотом Украины военный, не владеющий украинским языком. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Новая метла в ВСУ, несправедливость мобилизации и зависимость героизма от языка. Обзор событий в Украине
Увольнение Владимиром Зеленским с должности главкома ВСУ генерала Валерия Залужного было главной новостью недели, хотя и не было неожиданностью. И президент, и главком постарались продемонстрировать полюбовный «развод».
Залужный выпал из обоймы
Президент Зеленский сообщил, что предложил Валерию Залужному оставаться «в команде». Тот, в свою очередь, написал, что вместе с президентом принял решение о «необходимости изменения подходов и стратегии». «Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», - написал главком Залужный.
Почему он сам, осознавая необходимость изменений, не может или не хочет «адаптироваться к новым реалиям» - этого генерал не объяснил. Из слов Зеленского о назначении главкомом ВСУ Александра Сырского стала очевидной основная причина изменений: «Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке», - сказал президент.
Из этого же телеобращения Зеленского стало понятно, в чем именно разность «видения войны» и какие конкретно претензии были у президента к Залужному. Перечислим требования.
- На столе должен появиться реалистичный детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.
- Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие - должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта.
- Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.
- Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность штата в штабах.
- Нужно повышение качества обучения военнослужащих. Только обученные солдаты могут оказаться на первой линии.
- Нужен другой подход к ротациям и к управлению фронтом, другой подход к мобилизации и рекрутингу. Все это даст большее уважение к солдату и вернет четкость действиям в войне.
По сути, Зеленский обозначил (а, значит, признал их наличие) перечень проблем ВСУ, которые привели к стагнации на фронте, среди которых «недостаточное уважение к солдату».
Эти проблемы не возникли при Валерии Залужном. Скорее, ему добавляет чести, что при наличии таких масштабных проблем он все же сумел создать ВСУ и освободить значительную часть оккупированных территорий. Но, по его же терминологии, они привели к «тупику».
Если же анализировать публикации Залужного, которые он обнародовал для западных СМИ, то он видит проблему с военной и технической точки зрения. Социальная же компонента, то есть, фактор «уважения к солдату» и социально-политические последствия ситуации на фронте оставались (что вполне понятно) вне поля зрения генерала.
Однако, президент не может упускать такие аспекты. «Не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения…», - так обозначил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк цель назначения нового главкома.
Военные и социально-политические цели и действия должны быть сбалансированы и гармонизированы. Если же военные или политики начинают тянуть одеяло на себя, то обнажаются слабые стороны государства, что не менее опасно, чем действия противника. К сожалению, уже сложившееся напряжение между Генштабом и Офисом президента делало сотрудничество невозможным.
8 февраля президент Украины принял трудное, но необходимое решение. Нужно отметить, что популярность в народе у Залужного выше, чем у Зеленского, поэтому, для такого шага была нужна сильная политическая воля.
Предсказуемо, что большинство украинцев посчитали мотивом президента не объективную необходимость, а банальную ревность к генералу. Хотя при этом, мало кто оспаривает наличие проблем, которые обозначил Зеленский и которые придется решать новому главкому.
Такой парадокс объясняется не только склонностью масс руководствоваться эмоциями, а не логикой. Скорее, он результат общего недовольства украинцев ухудшением своей жизни.
Так, результаты январского соцопроса, проводившегося авторитетным Центром Разумкова показали, что начиная с февраля-марта прошлого года наблюдается значительный рост количества респондентов, которые считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении - 38%.
Вместе с неопределившимися (21%) - это больше половины населения. Хотя еще год назад, на фоне ожидания «весеннего контрнаступления», 61 % украинцев считали, что Украина движется в правильном направлении (сейчас их 41%).
В общем, необходимость смены команды в руководстве ВСУ назрела и с военной, и с политической точки зрения. Вопрос только в том, сможет ли новый главком Александр Сырский, решить обозначенные президентом проблемы. Будучи командующим Сухопутными войсками, он не меньше Залужного ответственен за них.
Пока что, более или менее, можно быть уверенным только в том, что Сырский, в отличие от Залужного, не будет делать на Западе заявлений, противоречащих месседжам своего президента. Он больше вписывается в команду Зеленского, чем его независимый предшественник. Но, здесь возникает другая угроза: как бы теперь не получилось так, что политики станут перетягивать одеяло на себя, игнорируя реальные интересы фронта.
Сопротивление мобилизации
Следующий сюжет был скандалом не столько громким, сколько симптоматичным. Около сотни женщин перекрыли дорогу в Косовском районе Ивано-Франковской области, препятствуя приезду в село сотрудников военкомата. Слухи о предстоящей мобилизации мужчин в селе появились в соцсетях. «Военкомат» так и не приехал, но в результате акции пострадали две женщины и ребенок.
Как рассказала одна из пострадавших, в центре села ее машину остановила толпа разъяренных женщин с палками, битами, некоторые из «повстанцев» были пьяны. Они стали требовать объяснить, зачем приехала. Женщина объяснила, что едет с ребенком на почту, сама она из соседнего села.
Женщину отпустили, но на обратном пути ее машину снова остановили. Ее сочли «наводчицей военкома», которая «сдает мужчин» - так это описала пострадавшая в соцсетях.
Следует отметить, что этот случай произошел во время обсуждения в парламенте проекта закона, усиливающего мобилизационные мероприятия, вплоть до лишения уклонистов права вождения транспорта и блокировки их средств в банках. Проблемы с мобилизацией стали тоже причиной отставки Залужного.
Российская пропаганда с радостью ухватилась за этот случай, чтоб заявить о нежелании украинцев воевать с Россией. На самом деле, причина этого стихийного всплеска неповиновения конечно же в другом. Проблема, скорее заключается не в нежелании воевать, а в дискредитации процесса мобилизации и управления ВСУ как таковых.
Видимо, по политическим соображениям, а может из-за технической доступности, но изначально мобилизация в первую очередь коснулась сел. В селах все на виду и спрятаться просто некуда. При этом, коррупция в военкоматах и очень уж мирная жизнь мегаполисов были очевидными для всех, что создало запрос на справедливость.
Вместо ответа на этот запрос власть предлагает не смену подходов к мобилизации, а ужесточение ответственности за ее уклонение. Законодатели хотят просто создать условия для обеспечения поставки очередной партии мужчин-«неудачников», у которых нет денег откупиться или сбежать за границу.
При этом, люди еще слышат об отсутствии военной поддержки западными партнерами, не видят перспектив окончания войны, и не видят того самого «уважения к солдату», о котором говорил президент. Понятно, что такой фон не может не стимулировать пессимизм украинцев. Он позволяет предположить и реакции на ужесточение мобилизационных мер.
Язык и аморальность
Галицкий районный суд Львова рассмотрел иск известной националистки-«языковеда» Ирины Фарион о законности ее увольнения с должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника». Суд не только отказал истице в исковых требованиях, но и дал оценку непосредственно поступку Фарион: «Суд убежден, что героизм военнослужащих неприемлемо оценивать, руководствуясь критерием знания языка».
Дело в том что в телевизионном интервью политик заявила, что не считает украинцами «наших воинов, которые общаются на фронте на русском языке». Такое заявление вызвало общественный резонанс и руководство университета уволило Фарион по статье «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».
Интересен комментарий истицы после публикации решения суда. «То, что написал этот судья, не имеет ничего общего с правовым обоснованием. Это заказная политическая публицистика. Этого следовало ожидать. Апелляция будет», - заявила она.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Окончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.