ИНДЕКС ПИЦЦЫ ⟩ В Европе рост цен в прошлом году замедлился в три раза, как обстоят дела в Эстонии?

В Международный день пиццы на прошлой неделе Евростат сообщил, что в декабре 2023 года пицца и киш (французский соленый пирог - прим. ред.), купленные в магазине, в Европейском союзе были в среднем на 5,9% дороже, чем в то же время годом ранее.
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В декабре 2022 года цены на пиццу и киш выросли на 15,9% в годовом исчислении. В феврале 2023 года индекс цен на пиццу взлетел до 18,1%, но затем начал постепенно снижаться.