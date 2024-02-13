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ИНДЕКС ПИЦЦЫ ⟩ В Европе рост цен в прошлом году замедлился в три раза, как обстоят дела в Эстонии?

Эркки Эрилайд
, журналист
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Пицца. Изображение иллюстративное.
Пицца. Изображение иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Международный день пиццы на прошлой неделе Евростат сообщил, что в декабре 2023 года пицца и киш (французский соленый пирог - прим. ред.), купленные в магазине, в Европейском союзе были в среднем на 5,9% дороже, чем в то же время годом ранее.

В декабре 2022 года цены на пиццу и киш выросли на 15,9% в годовом исчислении. В феврале 2023 года индекс цен на пиццу взлетел до 18,1%, но затем начал постепенно снижаться.

В Эстонии годовой рост цен в декабре прошлого года составил всего 3,4%. По этому показателю мы отстали от соседей: в Латвии рост цен составил 10,6%, в Финляндии - 6,2%, а в Литве - 3,8%.

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