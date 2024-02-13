ИНДЕКС ПИЦЦЫ ⟩ В Европе рост цен в прошлом году замедлился в три раза, как обстоят дела в Эстонии?

В Международный день пиццы на прошлой неделе Евростат сообщил, что в декабре 2023 года пицца и киш (французский соленый пирог - прим. ред.), купленные в магазине, в Европейском союзе были в среднем на 5,9% дороже, чем в то же время годом ранее.