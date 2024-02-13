Стойческу: Эстония должна стремиться стать членом Северного совета

Как передала пресс-служба партии, в своем выступлении Стойческу напомнил, что до 2004 года главной целью Эстонии было как можно прочнее закрепиться в демократическом западном мире, венцом которого было вступление в НАТО и Европейский союз.

«Сейчас, когда в Украине идет полномасштабная война, мы особенно хорошо понимаем своевременность вступления Эстонии в эти организации, которые гарантируют безопасность, демократию, свободу и процветание своим членам», - сказал Стойческу, добавив, что сильный Европейский союз и сильная НАТО жизненно важны для Эстонии.

Стойческу считает, что Эстония должна быть более амбициозной и стремиться стать членом Северного совета. «Мнение, что нас там никто не ждет, ошибочно. Кто ждал Эстонию в Европейском союзе и НАТО в 1990-е годы - по сути, никто. Отношение наших будущих союзников к амбициям Эстонии резко изменилось, когда они увидели, что мы настроены серьезно и прилагаем огромные усилия для достижения этих целей», - напомнил Стойческу.

По мнению политика, мир стоит на пороге новой холодной войны между демократическими странами и странами, которые отвергают демократию и нападают на нее.

«Если мы хотим будущего мирового порядка, основанного на международном праве, а не на законах джунглей, мы должны призвать Россию к ответу за ее военные преступления и экономический ущерб, который она нанесла Украине. Демократические страны, в том числе и Эстония, должны сделать больше для того, чтобы мы не потеряли еще больше позиций в других частях мира. Чтобы региональных конфликтов было меньше, а не больше, и чтобы риск глобального конфликта уменьшился», - сказал Стойческу.