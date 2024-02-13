Postimees в Украине ⟩ Украинская армия давно не была в таком плохом состоянии, как сейчас

На данный момент на восточно-украинском фронте уже давно стоит такая погода, которая не является ни зимней, ни весенней. Несколько дней держится легкий морозец и идет снег, потом несколько дней наблюдается плюсовая температура - и весь снег начинает таять. Куда уходит вода, образовавшаяся в результате таяния снега? В траншею, конечно. И ты потом сидишь в холодном и мокром окопе по пять-семь дней. Согреться невозможно. В то же время на тебя постоянно обрушивается смерть.

Украинский военный прислал Postimees видео, на котором запечатлены условия, в которых приходится сражаться на оборонительных позициях. Видео снято возле Работино в Запорожской области, но условия на фронте сейчас везде одинаковые.

Кроме того, украинский солдат, сидящий в окопе в таких экстремальных условиях, понимает, что его не заменят. Не будет новых людей и новых частей, которые примут участие в защите родины таким же образом, как это делает он. Он видит, что люди по своей воле уже не хотят ехать на фронт, и государство не может ничего сделать, чтобы организовать мобилизацию сколько-нибудь разумным образом.

Эта и без того длительная неспособность организовать мобилизацию сейчас разрывает украинское общество изнутри. Особенно сильно плохая мобилизация влияет на мотивацию солдат, которые воюют уже длительное время.