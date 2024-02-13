ВИДЕО ⟩ Министр внутренних дел Ляэнеметс провел утро в лыжном патруле на восточной границе

«Одна из целей - узнать и почувствовать, как действует наша пограничная служба, что она видит, что она испытывает, - рассказал Ляэнеметс Lõuna-Eesti Postimees. - Я даже надел ту же самую одежду, чтобы понять, как выполняется очень важная для государства работа».

«Но с другой стороны, мы осматриваем участок, до которого в этом году должны дойти строительные работы, и к концу 2025 года этот участок может быть завершен», - добавил Ляэнеметс.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Arvo Meeks

Лыжный поход под руководством руководителя кордона Саатсе Департамента полиции и погранохраны Арви Суви прошел по участку границы к востоку от Саатского сапога. В деревне Пердаку была сделана короткая остановка.

«Охрана границы - это специфическая работа. Сегодня мы говорили о дронах, о том, что делает российская сторона, о том, как мы охраняем границу, когда мигранты пересекли границу, где у нас камеры. Все это нужно понимать, потому что в конечном итоге на уровне правительства я тот человек, который должен аргументировать, почему в том или ином месте нужно найти дополнительные средства», - подчеркнул Ляэнеметс.

На прошлой неделе Lõuna-Eesti Postimees сообщил, что гражданин Финляндии и лицо без гражданства Латвии пересекли границу Эстонии и России где-то в Сетомаа и были задержаны российской пограничной службой недалеко от Печор. Является ли это последствием закрытия восточной границы Финляндии?

Читайте также 112 В Печорах были задержаны нелегалы, пересекшие границу из Эстонии

«На самом деле нет, - ответил Ляэнеметс. - Мы не чувствовали массового движения [мигрантов]. Конечно, количество пересечений границы увеличилось и в Эстонии, и финны пытаются перемещаться через нас в Россию и наоборот. В принципе, [миграционное давление] не заметно. Были несколько отдельных случаев. Они очень редкие, происходят и без закрытия границы Финляндии».

Лаури Ляэнеметс высоко оценил широкие лыжи, используемые пограничниками. Фото: Arvo Meeks

В то же время, по данным Ляэнеметса, закрытие пограничного пункта в Нарве для автомобильного движения увеличило трафик через пограничные пункты Койдула и Лухамаа примерно на десятую часть.

«Весь этот контроль на российской стороне происходит очень медленно, а это значит, что там образуются очереди, парковки заполнены машинами. На данный момент никаких проблем из-за этого не наблюдается», - ответил министр.