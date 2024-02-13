Число поддельных водительских прав выросло в три раза

«У представителя службы поддержки возникли сомнения в подлинности предъявленных водительских прав. К счастью, большая часть подозрений не подтвердилась, но в случае с 44 водительскими удостоверениями была выявлена ​​подделка», - рассказал Тийт Полл, заведующий службой водительских прав Службы дорожного движения Департамента транспорта.

В Северной Эстонии обнаружено 34 поддельных водительских удостоверения, одно в Ида-Вирумаа и девять в Юго-Восточной Эстонии.

Среди подделок 2023 года растет тенденция фиктивных водительских прав, так называемых «псевдоводительских прав», которые не выдавались властями ни одной существующей страны. Их чаще всего заказывают онлайн. В тройку лидеров входят пакистанские водительские права, поддельные права и украинские водительские права.

Если в прошлом году на обмен было подано 3814 водительских удостоверений и было 44 подделок, то в 2022 году было подано 3578 прав, а в 2021 году 3344 водительских удостоверения, причем за оба года выявлено лишь 13 подделок.

Департамент транспорта сталкивается с иностранными водительскими удостоверениями при обмене водительских удостоверений, обосновавшихся в Эстонии и вернувшихся в Эстонию иностранцев. Департамент транспорта тесно сотрудничает со специалистами по документам Департамента полиции и погранохраны, осуществляя как ежедневную проверку документов, так и ежегодно обучая чиновников.