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Маленьким гимназиям по всей стране угрожает закрытие

Юлле Харью
, журналист
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В гимназии Кристийне обучаются 78 учеников, поскольку в школу не принимаются ученики с плохими аттестатами.
В гимназии Кристийне обучаются 78 учеников, поскольку в школу не принимаются ученики с плохими аттестатами. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство образования и науки решило избавиться от гимназий, в которых учатся менее сотни учащихся. Однако, по мнению руководителей школ, желание рубить с плеча на основании голых цифр вместо пользы принесет вред.

Министерство образования начало переговоры с местными самоуправлениями о том, как прекратить прием в находящиеся под управлением самоуправлений гимназии, где число учащихся менее ста. Первые под прицелом – семнадцать гимназий, в которых учатся менее сорока учащихся.

Одна из них – гимназия в Вярска, в которой учатся 37 учеников. Однако директор Лийна Палу подчеркивает, что гимназия, расположенная более чем в сорока километрах от ближайших государственных гимназий, важна во многих отношениях.

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