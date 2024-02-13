Министерство образования и науки решило избавиться от гимназий, в которых учатся менее сотни учащихся. Однако, по мнению руководителей школ, желание рубить с плеча на основании голых цифр вместо пользы принесет вред.
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Маленьким гимназиям по всей стране угрожает закрытие
Министерство образования начало переговоры с местными самоуправлениями о том, как прекратить прием в находящиеся под управлением самоуправлений гимназии, где число учащихся менее ста. Первые под прицелом – семнадцать гимназий, в которых учатся менее сорока учащихся.