Министерство образования выступило с намерением закрыть гимназии Эстонии, в которых учится менее ста человек. Согласно регистру документов, еще осенью министерство рассылало школам письмо с этим уведомлением и теперь приступает к реализации плана. В первую очередь, закрытия ждут 14 гимназий, где учится менее сорока человек. Дойдет очередь и до более многолюдных заведений.
Министерство хочет закрыть гимназии: две русскоязычные школы Таллинна не подпали под критерии?
Вице-канцлер Министерства образования Хенри Каттаго сообщил ERR, что в школах, где в 10-м классе учится, например, два ученика, непросто на уроках физкультуры осваивать командные виды спорта. Также, по информации министерства, в списке школ с низким количеством учеников встречаются учебные заведения, где 43 процента учителей не соответствуют квалификационным требованиям.
Каттаго не сказал, сколько денег поможет сэкономить закрытие гимназий. Более того, для министерства это вообще не главное. Речь идет о качестве образования, которое обеспечивают – или скорее не обеспечивают – эти учебные заведения. Нагрузка по их поддержке ложится на плечи самоуправлений. В связи с чем министерство уже обратилось к более чем 30 местным самоуправлениям с предложением провести переговоры о проблемных школах с малым числом учащихся и низкой квалификацией учителей.
Как 30 самоуправлений соотносятся с 14 гимназиями, в которых министерство насчитало менее 40 учеников? Советник по вопросам управления образованием и политики в отношении учителей Министерства образования и науки Кади Себраку уточнила, что на самом деле в поле зрения министерства находятся гимназии, где в настоящее время учится менее ста учеников. А таких школ в Эстонии насчитывается уже 44. Особенно много школ с малочисленными гимназическими классами в южной части страны.
В таллиннском списке числятся Гимназия Кристийне, Ыйсмяэский лицей и Еврейская школа, где на гимназической ступени обучаются 78, 92 и 95 учеников соответственно. Это пороговые показатели, которые формально не превышают обозначенный предел. Канцлер Каттаго заверил в интервью ERR, что школы с таким числом учеников, обеспечивающие высокий уровень обучения, попадут в колесо оптимизации в последнюю очередь.
Директор Таллиннской еврейской школы Элина Бейлинсон сразу же оговаривается, что планы министерства таковы, каковы они есть. «Это не угроза, таково их видение, - считает директор. – Разговоры о том, что в Эстонии останутся только государственные гимназии, которые подчиняются именно министерству, начались давно, и тут никакой неожиданности нет».
Бейлинсон напоминает, что в государственные гимназии выпускники основной школы поступают на конкурсной основе. Сейчас в этом секторе есть и городские, и волостные школы, в старшие классы которых дети могут перейти из основной школы: «Вероятно, предполагается, что оставить нужно только государственные. И дело тут вовсе не в оптимизации и не в экономии, а в характере подчинения и принципах конкурсного отбора».
Елена Моисеева, учитель русского языка и литературы Ыйсмяэского лицея, говорит, что она и ее коллеги узнали о готовящейся реорганизации из новостей. «Мы не можем сейчас озвучить свою позицию по данному вопросу, - говорит она. – В качестве комментария следует обратить внимание на то, что мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому учащемуся, что не всегда возможно в крупной государственной гимназии».
Моисеева напоминает, что в лицее большинство учителей преподают и в основной школе, и в гимназии. Это значит, что все знают друг друга хорошо. «Каким-то детям пойдет на пользу смена школы, и участие в жестком отборе их только стимулирует. Но далеко не всех. Кто-то из наших учеников, которых мы знаем, как своих собственных детей, смогут достичь намного большего, если их не принуждать к стрессовой смене обстановки», - полагает госпожа Моисеева.
Школам ничего не угрожает
Андрей Канте, вице-мэр Таллинна
Что касается нашего муниципалитета, то пока нет никаких рисков для школ, где на гимназической ступени обучается менее ста детей. Напомню, что владелец, то есть муниципалитет или волость, решает сам, какое учебное заведение он поддерживает и по какой причине. И я бы хотел в целом заметить, что с помощью программы Excel образовательным процессом нельзя руководить. Эта полезная таблица, увы, отсекает особенности и возможности учета различий.
Например, Еврейская гимназия традиционно поддерживает высокий уровень обучения, но просто не может вырасти в плане количества учеников. Она маленькая по определению! Возьмите теперь Ыйсмяэский лицей. Не далее, как по итогам прошлого учебного года город особо отмечал школу за большие успехи выпускников и за высокий уровень педагогической работы! Но мы сознаем, что появились новые государственные гимназии, и мы ждем конкретных предложений от коллег из министерства.
Пока все самоуправления уведомлены, что предстоит реформа. Лучше бы министерство сначала обсудило с самоуправлениями те школы, которые вызвали у него озабоченность. Тогда как в том виде, в котором общественность узнала о предстоящих изменениях, эта новость не вызвала ничего, кроме напряжения.