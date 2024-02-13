Министерство хочет закрыть гимназии: две русскоязычные школы Таллинна не попали в критерии?

Школам ничего не угрожает

Андрей Канте, вице-мэр Таллинна

вице-мэр Андрей Канте. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Что касается нашего муниципалитета, то пока нет никаких рисков для школ, где на гимназической ступени обучается менее 100 детей. Напомню, что владелец, то есть муниципалитет или волость, решает сам, какое учебное заведение он поддерживает и по какой причине. И я бы хотел в целом заметить, что с помощью программы Excel образовательным процессом нельзя руководить. Эта полезная таблица, увы, отсекает особенности и возможности учета различий.

Например, Еврейская гимназия традиционно поддерживает высокий уровень обучения, но просто не может вырасти в плане количества учеников. Она маленькая по определению! Возьмите теперь Ыйсмяэский лицей. Не далее, как по итогам прошлого учебного года город особо отмечал школу за большие успехи выпускников и за высокий уровень педагогической работы! Но мы сознаем, что появились новые государственные гимназии, и мы ждем конкретных предложений от коллег из министерства.

Пока все самоуправления уведомлены, что предстоит реформа. Лучше бы министерство сначала обсудило с самоуправлениями те школы, которые вызвали у него озабоченность. Тогда как в том виде, в котором общественность узнала о предстоящих изменениях, эта новость не вызвала ничего, кроме напряжения.