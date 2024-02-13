ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 53-летнего Рудольфа

В последний раз Рудольфа видели сегодня около 12:30 в Эстонском Музее полиции в Раквере. В связи с состоянием здоровья мужчина мог растеряться и не воспринимать окружающую обстановку.

Рудольф ростом 180 см, худощавого телосложения, без бороды, носит очки. На нем длинное темное пальто и темная шапка.

Рудольф родом из Пярну и не ориентируется в Раквере. Полиция проверила разные места в городе, но найти его пока не удалось.

Мы просим всех, кто видел Рудольфа, сообщить об этом по телефону 112.