ИНТЕРВЬЮ ⟩ Генсек крупнейшей финской ЛГБТК+ организации: с принятием равенства брака наша борьба на заканчивается

- В Финляндии связанные с ЛГБТК+ темы обсуждаются в школах?
- Наша реформа законодательства по защите от дискриминации была очень важна, потому что она обязывает школы защищать людей и обеспечивать недискриминацию и равенство. После нее учебные программы в школах были реформированы таким образом, что школы обязаны предоставлять информацию о проблемах ЛГБТК+. Это обязательно.
- Когда эта реформа была принята?
- В 2015 году. Я думаю, это одна из тех больших реформ в Финляндии, благодаря которой у нас относительно хорошее недискриминационное и равноправное законодательство, которое покрывает практически все аспекты жизни, где ты уверен, что тебя не будут дискриминировать, и школ это также касается.
- Как общество сейчас относится к равенству браков?
- Сейчас это часть нашего общества. Я не думаю, что это может измениться. Конечно, у нас все еще есть силы, имеющие альтернативную точку зрения, но это меньшинство. Я не думаю что это станет реальной проблемой. Я имею в виду, что уже более десяти лет у нас есть равенство браков, право на усыновление, и я думаю, это действительно уже часть нашего общества.
У нас все еще есть проблемы с лютеранской церковью. Лютеранская церковь оставляет за собой право принимать свои собственные решения, и закон не обязывает церковь менять свою политику. Однако уже сейчас нам известно, что есть много людей, например, священники в церквях, которые считают, что однополые пары имеют право оформлять брак внутри церкви. У церковных священников есть право соединять узами брака, государство это гарантирует. И если пастор говорит «я хочу поженить однополую пару», то у него есть на это право.