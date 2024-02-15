ИНТЕРВЬЮ ⟩ Генсек крупнейшей финской ЛГБТК+ организации: с принятием равенства брака наша борьба не заканчивается

- Когда, по вашему мнению, общество становится готовым к принятию равенства браков?

- Я думаю, что к тому времени, как равенство браков было принято, наше общество уже очень даже было готово к этому. И я думаю, все общество было даже более готово, чем парламентарии. Это было связано с тем, что у нас уже около десяти лет была регистрация партнерств, благодаря чему люди привыкли к идее однополых союзов.

В конечном итоге принятие закона было достигнуто благодаря гражданской инициативе. Думаю, в этом плане общество было готово к этому. Но если мы говорим о принятии гражданских партнерств, то на это потребовалось намного больше времени. И я полагаю, что в то время было куда больше вопросов в обществе, должно ли это быть разрешено или нет.

Периодически же происходит так, что необходимо сперва принять законодательные меры, после которых как по накатанной следуют изменения в общественном мнении.

- Находились ли такие люди, кто особенно противился принятию равенства браков?

- Небольшие общественные группы, имевшие другое мнение относительно равенства браков, это религиозные группы, политики c религиозными убеждениями… Они и сейчас есть в Финляндии. Люди, которые считают что это не то, что нам следует иметь... Но эти люди в меньшинстве.