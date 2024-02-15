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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Генсек крупнейшей финской ЛГБТК+ организации: с принятием равенства брака наша борьба не заканчивается

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Прайд ЛГБТК+ в Хельсинки. 1 июля 2023 года.
Прайд ЛГБТК+ в Хельсинки. 1 июля 2023 года. Фото: Marina Takimoto/ZUMAPRESS.com
  • В особой защите нуждаются права транс-персон
  • Прайды нужны как символ борьбы против дискриминации и насилия
  • Связанные с ЛГБТК+ темы обязательны для обсуждения в финских школах

В этом году в Эстонии уже несколько десятков однополых пар смогли зарегистрировать в ЗАГСе свои отношения благодаря реформе Закона о семье. Однако опыт других стран показывает, что с принятием равенства браков все проблемы ЛГБТК+ сообщества не решаются. Член «Открытой Республики» Даниил Куракин взял интервью у генсека крупнейшей ЛГБТК+ организации Финляндии Seta ry Кертту Тарьямо, чтобы узнать какие проблемы решаются финским квир-сообществом спустя почти десять лет после узаконивания однополых браков.

- Какова общая ситуация с правами ЛГБТК+ в Финляндии?

- Если мы говорим о специфических правах или правах, которые больше всего охраняются, то это право на регистрацию партнерства, равенство браков, затем у нас есть законы о запрете дискриминации по различным признакам, которые недвусмысленно включают в себя сексуальную ориентацию, гендерное самоощущение и половые характеристики.

Далее у нас есть законодательство, защищающее права родителей и детей из «радужных семей», право на усыновление однополыми парами. У нас есть законодательство, которое защищает право гендерного самоопределения для транс-персон.

- Какой путь преодолела Финляндия для достижения таких результатов и с какими вызовами столкнулись как общество, так и политики?

- Для того, чтобы достичь равенства браков, или до этого признать однополые партнерства, потребовались годы работы. Наша организация была учреждена в Финляндии в 1974 году, так что по меньшей мере 40 лет у нас заняло, чтобы достичь равенства браков.

Это включало в себя изменение человеческого восприятия. Первые открытые ЛГБТК+ люди раскрывали себя и говорили о том, что мы существуем в этом обществе и мы должны иметь равные права со всеми остальными.

Затем требовались поиски сторонников среди организаций и политиков, готовых обеспечить нужные законы. Партнерства были достигнуты в Финляндии в 2001 году, после чего общество начало привыкать к идее, что у нас есть однополые пары, которые заслуживают одинаковые со всеми права. Затем потребовалось еще некоторое время, чтобы достичь равенства браков.

- Когда, по вашему мнению, общество становится готовым к принятию равенства браков?

- Я думаю, что к тому времени, как равенство браков было принято, наше общество уже очень даже было готово к этому. И я думаю, все общество было даже более готово, чем парламентарии. Это было связано с тем, что у нас уже около десяти лет была регистрация партнерств, благодаря чему люди привыкли к идее однополых союзов.

В конечном итоге принятие закона было достигнуто благодаря гражданской инициативе. Думаю, в этом плане общество было готово к этому. Но если мы говорим о принятии гражданских партнерств, то на это потребовалось намного больше времени. И я полагаю, что в то время было куда больше вопросов в обществе, должно ли это быть разрешено или нет.

Периодически же происходит так, что необходимо сперва принять законодательные меры, после которых как по накатанной следуют изменения в общественном мнении.

- Находились ли такие люди, кто особенно противился принятию равенства браков?

- Небольшие общественные группы, имевшие другое мнение относительно равенства браков, это религиозные группы, политики c религиозными убеждениями… Они и сейчас есть в Финляндии. Люди, которые считают что это не то, что нам следует иметь... Но эти люди в меньшинстве.

- Что эти люди сейчас говорят, после принятия равенства браков? Изменилось ли их отношение?

- Я думаю часть из этих групп, которые были против равенства браков, все еще при своем мнении. У нас до сих пор есть организация «За настоящий брак», которая похожа на Manif pour tous во Франции или на прочие аналоги из других стран мира. Но на мой взгляд, с течением времени после принятия равенства браков, все меньше сил оппозиционно к нему относятся.

На финское общество такие вещи большого влияния не оказывают. Из парламентских партий, по моему, против браков были Христианские демократы и «Истинные финны». Это те, от кого больше всего шло непринятие. Может быть еще кто-то из Центристской партии, и какие-то единичные голоса из других партий, в которых все остальные голосовали «за».

- Почему дни прайда проводятся даже сейчас, после принятия равенства браков?

- Они про равенство и против дискриминации. Равенство браков означает просто разрешение жениться. Оно не защищает от дискриминации и насилия. Поэтому нам нужен прайд для двух вещей: празднование разнообразия людей и требование изменений в обществе.

Даже у нас в Финляндии есть примеры применения языка ненависти, а также преступлений на почве ненависти против ЛГБТК+ людей. У нас есть большой пробел в законодательстве относительно транс-людей. Например, подростки, будучи трансами, все еще не могут легально изменить свой гендер. Телесная неприкосновенность интерсексуальных детей все еще не защищена. У нас еще много проблем, с которыми мы все еще боремся.

- Какие проблемы встали во главу угла в среде квир-сообщества после принятия равенства браков?

- Я уже упомянула права транс-людей. В прошлом году был реформирован закон о гендерной идентификации таким образом, что у транс-людей теперь есть более легкий доступ к изменению своего правового гендера: из мужского в женский, из женского в мужской. Этот процесс стал намного проще и основан лишь на вашей решимости. Тебе больше не нужна выписка от врача или доказательство, что ты бесплоден, чтобы твой юридический гендер был признан. Это большой прогресс.

Но сейчас мы бы хотели такие же возможности для молодых людей, поскольку, как мы знаем, если человек - транс-подросток, и учится, например, в школе, и у него несоответствующие представлениям окружающих документы об идентичности, «неправильный гендер», то пребывание в школе может стать для него тяжелым, потому что школа может не уважать твою самоидентичность. Поэтому несовершеннолетние также должны иметь доступ к данной процедуре.

Мы знаем, что члены сообщества ЛГБТК+ в Финляндии являются мишенями для языка ненависти, есть преступления на почве ненависти, совершаемые против ЛГБТК+ людей, также есть притеснения организаций ЛГБТК+ или прайд-ивентов. Поэтому нужно принять больше шагов, чтобы противодействовать разжиганию ненависти или преступлениям на почве ненависти.

Тут огромный спектр проблем, которые требуют решения. Это и безопасность в школах, забота о здоровье и так далее.

- В Финляндии связанные с ЛГБТК+ темы обсуждаются в школах?

- Наша реформа законодательства по защите от дискриминации была очень важна, потому что она обязывает школы защищать людей и обеспечивать недискриминацию и равенство. После нее учебные программы в школах были реформированы таким образом, что школы обязаны предоставлять информацию о проблемах ЛГБТК+. Это обязательно.

- Когда эта реформа была принята?

- В 2015 году. Я думаю, это одна из тех больших реформ в Финляндии, благодаря которой у нас относительно хорошее недискриминационное и равноправное законодательство, которое покрывает практически все аспекты жизни, где ты уверен, что тебя не будут дискриминировать, и школ это также касается.

- Как общество сейчас относится к равенству браков?

- Сейчас это часть нашего общества. Я не думаю, что это может измениться. Конечно, у нас все еще есть силы, имеющие альтернативную точку зрения, но это меньшинство. Я не думаю что это станет реальной проблемой. Я имею в виду, что уже более десяти лет у нас есть равенство браков, право на усыновление, и я думаю, это действительно уже часть нашего общества.

У нас все еще есть проблемы с лютеранской церковью. Лютеранская церковь оставляет за собой право принимать свои собственные решения, и закон не обязывает церковь менять свою политику. Однако уже сейчас нам известно, что есть много людей, например, священники в церквях, которые считают, что однополые пары имеют право оформлять брак внутри церкви. У церковных священников есть право соединять узами брака, государство это гарантирует. И если пастор говорит «я хочу поженить однополую пару», то у него есть на это право.

Но в церкви не существует единой политики относительно этого. У церкви нет четкого решения: одобряют ли они это, или это практика, которую они в значительной степени оставили на усмотрение отдельных общин, которые вправе делать что угодно. И теперь у нас есть ситуация, когда множество людей, работающих в церкви, готовы оформить однополый брак. Но в то же время есть приходы с противоположным видением.

- Стала ли Финляндия безопасной для ЛГБТК+?

- Смотря где. Если рассматривать глобально, я думаю, в Финляндии, в сравнении с другими странами, произошло много хороших вещей. Но очевидно, как я уже говорила, что у нас есть случаи преступлений на почве ненависти, и есть язык вражды, что вкупе делает положение ЛГТК+ временами небезопасным. Все зависит от ситуации.

И, конечно, все может зависеть от того, в какого рода сообществе ты живешь. Здесь могут быть разного рода сообщества, из-за чего далеко не все представители ЛГБТК+ сообщества могут наслаждаться равными с другими людьми правами; порой они могут и вовсе не иметь доступа к правам. Такое бывает в небольших сообществах, где принятие ЛГБТК+ может быть осложнено. Это или очень фундаменталистские, или религиозные сообщества.

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