Эстонская Enefit начала транспортировку компонентов ветропарка из порта Клайпеды в Кельме

Об этом сообщила пресс-служба Enefit Green, пояснив, что эстонское предприятие строит ветряную электростанцию в Кельме на западе Литвы в три этапа, первый из которых будет включать установку 14 ветряных турбин.

Если строительство пойдет по плану, то 80-мегаваттная ветряная электростанция Kelme I будет производить около 270 гигаватт-часов возобновляемой энергии с 2025 года, сообщили в Enefit Green.

На сегодняшний день производитель ветряных турбин Nordex доставил морским путем башни, лопасти и гондолы генераторов из разных стран мира в порт Клайпеда в Литве. Поскольку ветряных турбин 14, а их компоненты имеют большие размеры, они были доставлены на корабле в Литву несколькими секциями.

На территории будущей ветряной электростанции Kelme I будет построено 14 фундаментов для ветряных турбин, каждый из которых будет опираться на 56 свай. Это решение было разработано инженерами для того, чтобы ветряная электростанция вписалась в местные геологические условия.

«Высота ветряных башен составляет 140 метров, а общая высота всего сооружения составит 230 метров, так что это будет трудоемкая работа для строителей и интересное зрелище для стороннего наблюдателя», - пояснил руководитель работ от Enefit Green Лаури Ульм. Ветряная электростанция строится совместными усилиями компаний NOBE, TIS, DS-1 и Merko.

Следующие фазы проекта Kelme будут иметь мощность 87 и до 150 МВт. Когда строительство всех трех ветропарков будет завершено, их общая мощность составит более 300 мегаватт, а суммарная выработка энергии - около 1100 гигаватт-часов. Компания Enefit Green инвестирует около 300 миллионов евро в строительство первых двух фаз ветропарка.