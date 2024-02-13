Из письма, отправленного клиенту Telia, следует, что текущий объем данных его мобильного пакета в 5 ГБ будет увеличен в марте до 10 ГБ, а цена удвоится: с текущих 12,188 евро до 24,388 евро в месяц. Правда, ему предлагается специальная цена в течение двух лет - 14,731 евро в месяц, то есть цена возрастет на 21 процент.
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Telia удваивает цену на мобильный пакет с малым объемом данных
«Статистика использования мобильной сети Telia показывает, что за последние восемь лет объемы мобильного интернета в нашей сети увеличились в 20 раз. Стриминг видеоконтента, видеозвонки и учащенные путешествия увеличивают спрос на мобильные пакеты с большим объемом данных. Для их предоставления мы сделали значительные инвестиции в сети Telia и планируем продолжать это делать. Для обеспечения еще лучшего опыта использования мобильных услуг и в ответ на растущие ожидания клиентов с 18.03 по 22.03.2024 года вступают в силу изменения, после которых некоторые мобильные пакеты с меньшим объемом данных будут заменены на пакеты с большим объемом данных», - объясняет Telia в письме, отправленном клиенту.