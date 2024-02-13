Telia удваивает цену на мобильный пакет с малым объемом данных

«Статистика использования мобильной сети Telia показывает, что за последние восемь лет объемы мобильного интернета в нашей сети увеличились в 20 раз. Стриминг видеоконтента, видеозвонки и учащенные путешествия увеличивают спрос на мобильные пакеты с большим объемом данных. Для их предоставления мы сделали значительные инвестиции в сети Telia и планируем продолжать это делать. Для обеспечения еще лучшего опыта использования мобильных услуг и в ответ на растущие ожидания клиентов с 18.03 по 22.03.2024 года вступают в силу изменения, после которых некоторые мобильные пакеты с меньшим объемом данных будут заменены на пакеты с большим объемом данных», - объясняет Telia в письме, отправленном клиенту.