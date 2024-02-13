Паэт: объявляя Каю Каллас в розыск, Россия в том числе и реагирует на ордер на арест Путина

Как отмечает Паэт, если предыдущая российская практика была противоположной, то есть, если кто-то находился в так называемом списке запретов на въезд в Россию, то его исключали из него при назначении членом правительства, то теперь все наоборот. Это показывает, что нынешний российский режим ни во что не ставит суверенитет других государств, когда объявляет в розыск премьер-министра и госсекретаря другой страны, местом рождения которых демонстративно указывается «Эстонская ССР».

По словам Паэта, необходимо расценивать ситуацию так, что этим шагом российский режим выражает свое отношение к суверенитету другой страны, в данном случае - Эстонии.

«Это также можно рассматривать как шаг в ответ на решение Международного уголовного суда объявить Путина и других российских деятелей в розыск. Но, конечно, эти шаги не одинаковы по своей природе. Однако российский режим не обращает на это внимание, поскольку им взят курс на дальнейшее обострение отношений со странами Евросоюза и НАТО», - считает бывший министр иностранных дел Эстонии.