Департамент транспорта продлевает особый режим содержания дорог из-за гололеда в семи уездах

Департамент транспорта продлевает особый режим содержания дорог, вызванный тяжелыми погодными условиями из-за дождя, переходящего в гололед, и гололедицы на государственных дорогах уездов Сааремаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Тартумаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа до 14 февраля 13:00.

По данным ведомства, для содержания дорог используются все доступные ресурсы, однако требуемый уровень состояния дорог не обеспечен везде.

Сегодня вечером в Эстонии продолжают идти снег, мокрый снег и ледяной дождь. На шоссе по-прежнему крайне скользко, а по многим регионам шоссе также покрыты снегом. Многие второстепенные шоссе и дороги с низкой плотностью движения покрыты льдом и стали труднопроходимыми. Только в Ляэне- и Ида-Вирумаа поверхность крупных шоссе сухая или влажная от обработки реагентом, условия на дорогах в этих уездах хорошие. Температура воздуха - до 5 градусов мороза.

По прогнозу, вечером и ночью осадки продолжатся, пройдут снег и ледяной дождь, дороги останутся скользкими, местами возможны туманы. В Ида-Вирумаа вероятность осадков низкая, условия на дорогах останутся хорошими. Температура воздуха - 2-7 градусов мороза.

Департамент транспорта рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок и напоминает, что при сложных погодных условиях водитель должен быть крайне осторожным и придерживаться соответствующего дорожным условиям стиля вождения.