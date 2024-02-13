Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос во вторник вручили знаки отличия спасательной службы в Пылва; кроме того, были отмечены и награждены медалями за миссию сотрудники и партнеры Спасательного департамента, которые занимались устранением последствий землетрясения в Турции.
Спасательный департамент наградил лучших работников знаками отличия
«Приятно еще раз отметить стольких замечательных людей, посвятивших свою жизнь помощи другим. Однако теперь вы должны научить людей помогать себе и самостоятельно - в ближайшие годы спасатели будут играть ключевую роль в проведении учений по гражданской обороне, чтобы дать всем жителям Эстонии навыки справляться с кризисной ситуацией», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
«В этом году мы также награждаем людей, которые отправились на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Это неизмеримый вклад в международное сотрудничество, в котором Эстония еще раз запомнилась своими быстрыми и профессиональными действиями. Но и на человеческом уровне мы не можем недооценивать мужество каждого члена команды, отправившегося в зону кризиса и порой столкнувшегося с неожиданными опасностями», - отметил Ляэнеметс.
«Последние события в мире ясно показали, насколько важна роль Спасательного департамента в обеспечении безопасности жителей Эстонии. Но, кроме этого, мы также занимались и другой деятельностью. Миссия эстонской спасательной команды EST-USAR в Турции стала прекрасным примером трансграничного сотрудничества, которое в то же время дало спасателям возможность проверить себя и применить полученные знания», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.
«Поскольку Эстония и Турция являются членами Механизма гражданской защиты Европейского Союза, мы смогли быстро протянуть руку помощи, чтобы помочь вытащить жертв землетрясения из-под завалов. Эстонская команда проделала очень хорошую, но в то же время и опасную работу, это показывает, что в Эстонии есть целеустремленные и преданные своему делу специалисты», - добавил Клаос.
Всего было отмечено 166 человек. Были вручены два больших золотых креста Спасательной службы, два золотых креста Спасательной службы, 19 серебряных крестов Спасательной службы, 65 медалей Спасательной службы, девять медалей «За заслуги перед спасательной службой» с золотыми дубовыми листьями и 14 медалей «За заслуги перед спасательной службой» с серебряными дубовыми листьями. Медалями за миссию в Турции были награждены 28 сотрудников Спасательного департамента и восемь партнеров по сотрудничеству. Кроме того, сегодня были вручены благодарственные письма и ценные подарки от Министерства внутренних дел.
Золотым крестом награждается человек за выдающееся управление спасательными работами или службой в спасательной сфере, а также за свою давнюю выдающуюся работу в спасательной службе. Серебряный крест вручается за управление сложными спасательными работами, а также за выдающуюся службу. Медалями награждаются люди за проявление смелости при сложных спасательных работах, а также за службу в спасательной сфере. Медали с золотыми дубовыми листьями выдаются за безупречную службу на протяжении пятнадцати лет, а медали с серебряными листьями получат служащие Спасательного департамента, которые отдали своей работе десять лет.
Спасательный департамент награждает знаками отличия своих работников, добровольцев и партнеров по сотрудничеству с 1998 года.