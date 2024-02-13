Спасательный департамент наградил лучших работников знаками отличия

«Приятно еще раз отметить стольких замечательных людей, посвятивших свою жизнь помощи другим. Однако теперь вы должны научить людей помогать себе и самостоятельно - в ближайшие годы спасатели будут играть ключевую роль в проведении учений по гражданской обороне, чтобы дать всем жителям Эстонии навыки справляться с кризисной ситуацией», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«В этом году мы также награждаем людей, которые отправились на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Это неизмеримый вклад в международное сотрудничество, в котором Эстония еще раз запомнилась своими быстрыми и профессиональными действиями. Но и на человеческом уровне мы не можем недооценивать мужество каждого члена команды, отправившегося в зону кризиса и порой столкнувшегося с неожиданными опасностями», - отметил Ляэнеметс.

«Последние события в мире ясно показали, насколько важна роль Спасательного департамента в обеспечении безопасности жителей Эстонии. Но, кроме этого, мы также занимались и другой деятельностью. Миссия эстонской спасательной команды EST-USAR в Турции стала прекрасным примером трансграничного сотрудничества, которое в то же время дало спасателям возможность проверить себя и применить полученные знания», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.