Председатель фракции Партии реформ Рийгикогу Эркки Келдо заявил в прямом эфире в студии Postimees, что достойно сожаления то, что слишком много общественного внимания получили внутрипартийные дискуссии, которые следовало бы оставлять внутри партии.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Председатель фракции: внутренняя жизнь Партии реформ привлекла слишком много общественного внимания
Он добавил, что то, как формируется список для выборов в Европарламент также является внутренним делом партии.
– Премьер-министр Кая Каллас и член Европейского парламента, бывший премьер-министр Андрус Ансип публично ругаются. Что происходит в Партии реформ?
– Ничего беспрецедентного в Партии реформ не происходит. Действительно, эти наши внутренние дискуссии в последнее время привлекли слишком много общественного внимания. Избиратель, скорее, ожидает, чтобы мы обсудили то, какую политику проводит наша партия в Рийгикогу, каковы наши позиции на выборах в Европарламент и чем мы занимаемся в правительстве.
Смею думать, что мои избиратели точно не интересуются внутренней деятельностью партии, они избрали меня в Рийгикогу не для того, чтобы я публично занимался внутренними вопросами партии. То, как мы формируем список для выборов в Европарламент, должно обсуждаться внутри партии, но для общественности мы должны больше разъяснять нашу политику.
– То есть это скорее эмоциональный конфликт между людьми?
– Я бы не рискнул представлять его, как нечто более масштабное.
– Не хотелось бы верить, что в Партии реформ только премьер-министр может сказать, кто может, а кто не может баллотироваться в Европарламент?
– Это и не обстоит так, и если вы прочтете то письмо, премьер-министр в нем все и объясняет. Прежде всего, у нас очень демократическая партия, у нас в партии проводятся внутренние выборы для того, чтобы найти кандидатов в Европарламент, и девять человек, набравших наибольшее количество голосов, являются кандидатами. У нас эта процедура действует уже много лет. Это письмо явно адресовалось внутрь партии, но, к сожалению, сейчас оно вызвало слишком много дискуссий именно за ее пределами.
– Насколько напряженная конкуренция в Партии реформ может возникнуть за места в Европейском парламенте? Видимо, и Андрус Ансип, и Урмас Паэт снова захотят баллотироваться?
– Посмотрим, для того, чтобы выдвинуть кандидатов, время еще есть. Я знаю, что несколько человек уже выразили свое желание.
– Довольны ли вы работой Андруса Ансипа и Урмаса Паэта в Европарламенте?
– Очень сложно это комментировать, поскольку моя ежедневная энергия уходит в основном на то, чтобы осуществлять хорошее управление фракцией в Рийгикогу. Я считаю, что члены Европарламента могут сами рассказать о своей работе.
– Насколько публичные противоречия в Партии реформ вызывают замешательство у партнеров по коалиции – как ведущая сила правительственном объединении, не посылаете ли вы довольно неоднозначные сигналы?
– Только вчера у нас был коалиционный совет, и я не увидел этих неоднозначных сигналов. В конце января мы рассмотрели, что было согласовано относительно бюджетной стратегии, и как двигаться дальше по этим вопросам. Поэтому я думаю, что в коалиции рабочая атмосфера, я не вижу никаких проблем и опасений.
– Завтра законопроект об автомобильном налоге отправится на первое чтение в Рийгикогу. Вы все еще уверены, что партнеры по коалиции поддержат вас в введении налога на автомобили?
– Как я уже сказал, вчера мы встречались, а завтра на первом чтении, насколько я знаю, все поддержат то, чтобы первое чтение было пройдено. Тогда придется дождаться поправок. Оппозиция уже пригрозила, что сделают их сотни, а может быть, даже тысячи, чтобы не допустить к производству. К сожалению, это крайне цинично, ведь именно правительство «Отечества», EKRE и Центристской партии нажило миллиардные долги. Вот и приходится прикрывать тот бардак, который они устроили в госбюджете.
– Если будут тысячи поправок к налогу на автомобили, вы, вероятно, снова пойдете путем привязывания голосования к вотуму доверия, но тогда президент может оставить закон непровозглашенным, потому что он уже критиковал введение налога на автомобили в прошлом?
– Я бы не стал опережать события. Давайте сначала проведем первое чтение, и тогда каждый сможет предлагать поправки. Посмотрим, сколько их будет, и если их предложат безумное количество, то придется нам постараться найти компромисс с оппозицией, не так ли? Если им не нравится это предложение, они могут предложить свои собственные альтернативы, но альтернатива не может заключаться в том, что мы будем жить, еще больше погрязая в долгах.
– Однако в какой-то момент вам все-таки придется решить, чем покрыть те 400 миллионов, которых сейчас не хватает. Видимо вариантов не так много, надо повышать налоги или брать кредит. В какую сторону вы сейчас склоняетесь?
– Мы договорились, что все три партнера по коалиции могут спокойно обсудить, какие варианты они предпочитают, поэтому я бы, конечно, не стал начинать обсуждение через СМИ. Но в принципе есть три варианта: либо повысить налоги, либо сэкономить на расходах, или же взять еще немного в кредит.
Наше первое предпочтение состоит в том, что, прежде всего, государственный сектор должен подавать пример, то есть, если можно где-то сделать госсектор более эффективным, можно сэкономить деньги, то это и нужно сделать. Мы, конечно, понимаем, что сэкономить на всю такую большую сумму невозможно.
– Вы уже предлагали министерствам экономить при составлении бюджета этого года, но жизнь показала, что возможностей для этой экономии не так уж и много нашлось, судя по всему, они не найдутся и впредь.
– Для этой цели мы и назначили министров на должность. Каждый министр должен отвечать за свою область, и раз уж есть общее согласие по поводу того, что надо экономить, то это необходимо делать. Сейчас мы пересматриваем бюджет, чтобы было понятно, на что тратятся министерства и можно ли где-то делать что-то более эффективно. Этот пересмотр будет проведен сначала в Министерстве финансов, Министерстве социальных дел и Министерстве экономики и коммуникаций. Я определенно с нетерпением жду этого результата.