СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Председатель фракции: внутренняя жизнь Партии реформ привлекла слишком много общественного внимания

Он добавил, что то, как формируется список для выборов в Европарламент также является внутренним делом партии.

– Премьер-министр Кая Каллас и член Европейского парламента, бывший премьер-министр Андрус Ансип публично ругаются. Что происходит в Партии реформ?

– Ничего беспрецедентного в Партии реформ не происходит. Действительно, эти наши внутренние дискуссии в последнее время привлекли слишком много общественного внимания. Избиратель, скорее, ожидает, чтобы мы обсудили то, какую политику проводит наша партия в Рийгикогу, каковы наши позиции на выборах в Европарламент и чем мы занимаемся в правительстве.

Смею думать, что мои избиратели точно не интересуются внутренней деятельностью партии, они избрали меня в Рийгикогу не для того, чтобы я публично занимался внутренними вопросами партии. То, как мы формируем список для выборов в Европарламент, должно обсуждаться внутри партии, но для общественности мы должны больше разъяснять нашу политику.

– То есть это скорее эмоциональный конфликт между людьми?

– Я бы не рискнул представлять его, как нечто более масштабное.

– Не хотелось бы верить, что в Партии реформ только премьер-министр может сказать, кто может, а кто не может баллотироваться в Европарламент?