«Бог призывает к любви, а Церковь – к войне». Интервью с выступившим против войны священником из Башкирии

Народ ни во что не верит. Квартиру освящают, чтобы квартирка лучше продалась. Детей крестят, чтобы дети не болели. Это хорошо, чтобы дети не болели, я не против. Но должна же быть какая-то духовная нагрузка. В Церкви есть такая шутка, что мы обычно с прихожанами видимся два раза: один раз на крещении, второй - на отпевании. Народу это не нужно и неинтересно. Я не осуждаю народ: людей так воспитали, поставили в такую ситуацию. Но служить в этом невозможно: ты зажат между начальством, что еще можно потерпеть, но когда ты обращаешься к людям - давайте что-то доброе сделаем, давайте стены побелим, - то хоть бы один пришел. А вот когда подворачивается случай батюшку на колокольне повесить, тут вся деревня соберется. Потому что кровь мы любим. На танке прокатиться в чужую страну - вот это нам важно. А к хорошему призывать бесполезно, вы смотрите в глаза этих людей и видите сплошное безразличие.