Исследование ⟩ Финским туристам нравится бывать в Эстонии, но иногда расстраивает грубость при обслуживании

Визиты жителей Финляндии обеспечивают до сорока процентов доходов Эстонии, получаемых от иностранных туристов. Насколько большим будет доход, зависит от того, насколько активно будут совершаться повторные визиты жителями соседней страны. Исследование показало, что целая треть жителей Финляндии посещали Эстонию более десяти раз, и только шесть процентов респондентов никогда не были в Эстонии.

Поскольку люди с более высокими доходами обычно больше путешествуют, они также чаще и посещают Эстонию; к примеру, две трети респондентов с доходом более 4000 евро посещали Эстонию как минимум шесть раз.

Планы поездок финских туристов многообещающи для Эстонии: треть финнов планируют посетить Эстонию этой зимой или весной. Согласно опросу, повторные визиты не уменьшают желание путешествовать, а наоборот, увеличивают его. А именно, среди тех, кто побывал в Эстонии больше всего раз, то есть более десяти, целых 90 процентов планируют поездку в Эстонию в течение года. Лишь десятая часть жителей Финляндии, выезжающих за границу, не планируют приезжать в Эстонию в ближайшее время.