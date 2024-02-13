Опрос жителей Финляндии, cовместно проведенный отделом туризма Фонда развития предпринимательства (EAS) и агентством Kredex, показал, что Эстония входит в планы поездок почти трех четвертей финнов, собирающихся за границу в этом году, при этом финны в основном удовлетворены тем, что делает Эстония для привлечения иностранных туристов.
Исследование ⟩ Финским туристам нравится бывать в Эстонии, но иногда расстраивает грубость при обслуживании
Визиты жителей Финляндии обеспечивают до сорока процентов доходов Эстонии, получаемых от иностранных туристов. Насколько большим будет доход, зависит от того, насколько активно будут совершаться повторные визиты жителями соседней страны. Исследование показало, что целая треть жителей Финляндии посещали Эстонию более десяти раз, и только шесть процентов респондентов никогда не были в Эстонии.
Поскольку люди с более высокими доходами обычно больше путешествуют, они также чаще и посещают Эстонию; к примеру, две трети респондентов с доходом более 4000 евро посещали Эстонию как минимум шесть раз.
Планы поездок финских туристов многообещающи для Эстонии: треть финнов планируют посетить Эстонию этой зимой или весной. Согласно опросу, повторные визиты не уменьшают желание путешествовать, а наоборот, увеличивают его. А именно, среди тех, кто побывал в Эстонии больше всего раз, то есть более десяти, целых 90 процентов планируют поездку в Эстонию в течение года. Лишь десятая часть жителей Финляндии, выезжающих за границу, не планируют приезжать в Эстонию в ближайшее время.
Как постоянные гости в Эстонии, финны хорошо знакомы с тем, что тут предлагается, и обязательно планируют по несколько мероприятий для своей поездки. Организаторы многодневных поездок назвали 5-7 мероприятий, наиболее важными из которых были посещение ресторанов, культурных и спортивных событий, а также изучение архитектуры. Шоппинг оказался на первом месте только у тех, кто планировал приехать в Эстонию на один день.
Планируя поездку в Эстонию, финны используют в качестве основных источников информации судоходные компании и их сайты, опыт своих предыдущих поездок в Эстонию, сайт visitestonia.com и туристические компании. Чем на более длительный срок респонденты намерены приехать в Эстонию, тем важнее для них искать вдохновение на сайте visitestonia.com, на сайтах эстонских городов и регионов, а также на странице Löydä Viro, Visit Estonia в социальной сети Facebook.
В целом оценки, дающиеся Эстонии, положительны. Большинство, почти 90 процентов респондентов, согласились с утверждением, что в Эстонию легко поехать. Более 70 процентов согласились, что финских туристов в Эстонии ждут, туристическую информацию об Эстонии легко найти, Эстония предлагает интересные достопримечательности и развлечения, путешествовать сюда безопасно, а наши рестораны имеют хорошее соотношение цены и качества.
Наконец, респондентам была предоставлена возможность сказать, в каких направлениях у Эстонии есть куда развиваться в сфере туризма. Больше всего комментариев было о грубом обслуживании клиентов - об этом упомянули пятнадцать процентов респондентов, посетивших Эстонию. О ценах писали меньше, но пять процентов респондентов отметили общий рост цен в Эстонии или отсутствие адекватной связи между ценой и услугой.
Опрос состоялся в ноябре 2023 года. Приглашения к участию были разосланы членам онлайн-панели, представляющей население Финляндии в возрасте 18-79 лет в соответствии с социально-демографическим профилем. Первоначальная выборка включала 1600 человек. Итоговая выборка в 1200 респондентов была сформирована из тех людей, кто на так называемый фильтрационный вопрос ответил, что планирует совершить поездку за границу в ближайшие 3-4 года.