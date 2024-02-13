Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 13 февраля: угрозы для Эстонии — армия РФ и Tik-Tok, Каю Каллас объявили в розыск в России, новый полходы в художественной гимнастике, делаем «танцующих котиков» из желе
Сегодня в выпуске:
- Департамент внешней разведки рассказал о главных угрозах безопасности Эстонии
- Это важно: зарегистрированная безработица в Эстонии растет 21-ю неделю подряд и мощный пожар уничтожил крупнейший аквапарк Швеции
- Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против премьер-министра Эстонии Каи Каллас. В чем обвиняют премьер-министра -наш корреспондент узнала все подробности
- Где в столице можно заниматься художественной гимнастикой-«принцессой спорта» - в материале нашей съёмочной группы
- Это интересно: лиса очаровала посетителей заправки в Тарту и в Риме представили реконструированного колосса Константина
- Как приготовить модный корейский десерт - желейных танцующих котиков? Наша корреспондент приготовила праздничный десерт своими руками
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 13 февраля.