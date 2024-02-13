Вт, 13.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

«Новости в 7» за 13 февраля: угрозы для Эстонии — армия РФ и Tik-Tok, Каю Каллас объявили в розыск в России, новый полходы в художественной гимнастике, делаем «танцующих котиков» из желе

Kanal 7
Copy

Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Департамент внешней разведки рассказал о главных угрозах безопасности Эстонии

- Это важно: зарегистрированная безработица в Эстонии растет 21-ю неделю подряд и мощный пожар уничтожил крупнейший аквапарк Швеции

- Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против премьер-министра Эстонии Каи Каллас. В чем обвиняют премьер-министра -наш корреспондент узнала все подробности

- Где в столице можно заниматься художественной гимнастикой-«принцессой спорта» - в материале нашей съёмочной группы

- Это интересно: лиса очаровала посетителей заправки в Тарту и в Риме представили реконструированного колосса Константина

- Как приготовить модный корейский десерт - желейных танцующих котиков? Наша корреспондент приготовила праздничный десерт своими руками

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 13 февраля.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх