Капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, который уже почти два года не имеет профессионального контракта, не исключает, что может оказаться в расположении сборной Эстонии перед матчами плей-офф чемпионата Европы в марте. Йоэль Линдпере, который в декабре стал помощником главного тренера сборной Эстонии, дал на это зеленый свет. Вопрос лишь в том, в какой роли мог бы присоединиться к команде бывший игрок «Ливерпуля».
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Рагнар Клаван допускает возвращение в сборную Эстонии
38-летний Клаван в прошлом сезоне выступал за «Калев» (Таллинн). Клуб, где он также исполняет роль президента, смог завоевать бронзовые медали в тесной конкуренции и летом выступит в квалификационном турнире одного из еврокубков - Лиги конференций.