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Рагнар Клаван допускает возвращение в сборную Эстонии

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Рагнар Клаван.
Рагнар Клаван. Фото: Tairo Lutter

Капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, который уже почти два года не имеет профессионального контракта, не исключает, что может оказаться в расположении сборной Эстонии перед матчами плей-офф чемпионата Европы в марте. Йоэль Линдпере, который в декабре стал помощником главного тренера сборной Эстонии, дал на это зеленый свет. Вопрос лишь в том, в какой роли мог бы присоединиться к команде бывший игрок «Ливерпуля».

38-летний Клаван в прошлом сезоне выступал за «Калев» (Таллинн). Клуб, где он также исполняет роль президента, смог завоевать бронзовые медали в тесной конкуренции и летом выступит в квалификационном турнире одного из еврокубков - Лиги конференций.

В зимних тренировочных играх Клаван получал свое игровое время за «Калев». По его словам, он держал пальцы на ногах разогретыми. Центральный защитник, который уже более десяти лет являлся опорой обороны сборной Эстонии по футболу, в последний раз носил синюю футболку национальной команды 29 марта 2022 года. Эстония проиграла Кипру со счетом 0:2 в матче Лиги Наций и вылетела в низший дивизион.

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