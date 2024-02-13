Рагнар Клаван допускает возвращение в сборную Эстонии

Капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, который уже почти два года не имеет профессионального контракта, не исключает, что может оказаться в расположении сборной Эстонии перед матчами плей-офф чемпионата Европы в марте. Йоэль Линдпере, который в декабре стал помощником главного тренера сборной Эстонии, дал на это зеленый свет. Вопрос лишь в том, в какой роли мог бы присоединиться к команде бывший игрок «Ливерпуля».