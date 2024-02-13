ВИДЕО ⟩ Ученые-зоологи ликуют: во французском зоопарке появился на свет индийский носорог

Двухмесячный детеныш индийского носорога произвел фурор во французском зоопарке, потому что в природе их осталось очень мало, а cлучаи рождения носорогов в неволе редки, и Франция стремится предотвратить полное исчезновение этих животных, сообщило сегодня агентство Reuters.