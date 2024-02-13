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ВИДЕО ⟩ Ученые-зоологи ликуют: во французском зоопарке появился на свет индийский носорог

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Появившийся на свет на юге Франции детеныш индийского носорога.
Появившийся на свет на юге Франции детеныш индийского носорога. Фото: STEPHANE MAHE/Reuters/Scanpix

Двухмесячный детеныш индийского носорога произвел фурор во французском зоопарке, потому что в природе их осталось очень мало, а cлучаи рождения носорогов в неволе редки, и Франция стремится предотвратить полное исчезновение этих животных, сообщило сегодня агентство Reuters.

На видео двухмесячный детеныш носорога Сонай запечатлен со своей мамой Сандурой. Самки носорогов очень ревностно защищают своих детенышей, и детеныши остаются с матерью примерно на первые три года своей жизни.

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