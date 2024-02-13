Новая страница в истории эстонского плавания: Крегор Зирк пробился в финальный заплыв ЧМ!

Зирк преодолел дистанцию ​за 1.55.64, что стало пятым результатом среди участников полуфиналов. Это лучший результат эстонских мужчин за всю историю чемпионатов мира по плаванию; ранее никто не попадал в восьмерку лучших на олимпийской дистанции. Лучшим местом самого Зирка на чемпионатах мира было 11-е.

При этом Зирк проплыл на 0,06 секунды медленнее своего личного рекорда, установленного сегодня же утром в квалификационном раунде.

Альберто Раццетти из Италии выиграл полуфинал с результатом 1:55.05. Томору Хонда из Японии проиграл 0,11 секунды, а Михал Хмелевски из Польши - 0,29 секунды.

Перед полуфиналом

Зирк преподнес большой сюрприз в квалификационном раунде, преодолев дистанцию ​​200 м баттерфляем с лучшим временем среди всех участников - 1:55,58. Это стало рекордом Эстонии, а также выполненным нормативом для участия в Олимпиаде в Париже.

«Я совершенно потерял дар речи. Во время заплыва я не ожидал, что буду двигаться так быстро, но на этот раз все это было действительно удивительно», - сказал Зирк журналистам.

Ранее два эстонских пловца-мужчины участвовали в финалах на Олимпийских играх. Вейко Сиймар стал первым, кто сделал это, заняв восьмое место на дистанции 100 м на спине на Олимпийских играх в Риме в 1960 году. На Олимпийских играх 1980 года в Москве Ивар Стуколкин завоевал бронзу на дистанции 400 м вольным стилем. На чемпионатах мира эстонские пловцы ранее в мужские финалы не пробивались.