ВСУ опровергают крупные потери украинской армии под Селидово

Сообщения провоенных российских блогеров о якобы масштабных потерях Сил обороны Украины под Селидово в Донецкой области являются дезинформационной кампанией России, заявил украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. «Это российская ИПСО (информационно-психологическая специальная операция. - Ред.)», - написал он в своем Telegram-канале во вторник, 13 февраля.

Тарнавский считает, что подобным образом российская армия «отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на таврическом направлении». По данным генерала, только за прошедшие сутки потери россиян составили 645 человек, а с 5 по 11 февраля - 2947 человек.

«Что касается обстрелов Покровского района Донецкой области, то примерно в 10.40 утра российские войска ударили из РСЗО «Ураган» по поселку городского типа Цукурино, - пишет Тарнавский. - Сотрудники ГСЧС установили, что повреждены два многоквартирных двухэтажных жилых дома и легковой автомобиль. Пострадавших и погибших нет». Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Российские госСМИ пишут о колоссальных потерях в результате удара

Между тем практически все государственные СМИ РФ написали о «шокирующих цифрах потерь ВСУ после удара по Селидово». Цифры колеблются от 500 до 1500 убитых. Украинских военных якобы собрали на полигон в Селидово и должны были отправить на подкрепление в Авдеевку.

Некоторые медиа ссылаются на блогера Анатолия Шария, с 2021 года объявленного Украиной в розыск, который написал в соцсетях: «Подсказывают, что по Селидово было несколько ударов: четыре кассеты, одна ракета, две кассеты, две ракеты, две кассеты», не уточнив, кто именно «подсказал». Некоторые провоенные российские «военкоры» писали о примененных ракетах «Искандер».

Украинский экс-депутат не получил данных ни об одном погибшем

Уточняется, что полигон в Селидово расположен в 35 километрах от Донецка и находится к западу от Авдеевки, где в настоящее время идут ожесточенные бои. Ряд российских СМИ ссылается также на бывшего украинского депутата Игоря Мосейчука, который написал в Telegram: «Селидово… Прилеты были и в том числе кассетными боеприпасами... По погибшим и раненым инфы пока точной нет... жду точные данные с места». Позже в своем видеообращении он сообщил, что дождался предварительной информации и «пока ни про единого погибшего никто ничего не рассказал».