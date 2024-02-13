В последний день чемпионата мира по биатлону будет проведена женская гонка с общим стартом на 12,5 км, в которой могут принять участие только тридцать лучших биатлонисток мира. Сегодня стало окончательно ясно, что в число участниц элитной гонки пробились и наши Регина Эрмитс и Туули Томингас, которые прекрасно выступили на нынешнем мировом первенстве.
Эрмитс и Томингас пробились в элитную гонку на чемпионате мира по биатлону
В гонку с общим стартом автоматически выходят пятнадцать лучших спортсменок в зачете Кубка мира, а также все медалисты чемпионата мира. В индивидуальных дисциплинах на чемпионате мира в чешском Нове-Место медали завоевывали только женщины из топ-15 зачета Кубка мира.
Таким образом, пятнадцати спортсменкам удалось заработать место в гонке с общим стартом только на основании того, что было ими показано на чемпионате мира. В число избранных также попали эстонки Регина Эрмитс и Туули Томингас.
Эрмитс выйдет на трассу в воскресенье с 22-м стартовым номером, а Томингас - с номером 28 на груди. При этом 29-летняя Томингас могла бы получить 18-й стартовый номер, но после сегодняшней индивидуальной гонки на 15 км, в которой она первоначально показала 11-й результат, Томингас была дисквалифицирована из-за нарушения правил стрельбы на одном из четырех огневых рубежей.