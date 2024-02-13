Бывший министр иностранных дел Эстонии (1992-1994) Тривими Веллисте полностью поддерживает позицию нашей страны в областях внешней политики и политики безопасности, которую представил в Рийгикогу нынешний глава МИДа Маргус Цахкна («Ээсти 200»).
ТРИВИМИ ВЕЛЛИСТЕ ⟩ Наши западные союзники могут много чему научиться у Эстонии
Эстония, несомненно, является одной из тех стран, которые благодаря своему расположению и истории лучше понимают опасности, угрожающие Европе в настоящее время. В Эстонии также понимают природу и долгую продолжительность российского имперского образа мышления на протяжении веков. В этом отношении нашим западным союзникам есть много чему поучиться у Эстонии.
Вопрос в том, смогут ли они это сделать. К сожалению, в США защита мировой безопасности приносится в жертву краткосрочным внутриполитическим интересам. Вот здесь и проявляется слабость парламентской демократии.
Я согласен: если необходимые решения по поддержке Украины не могут быть приняты в США с необходимой скоростью, европейским странам придется взвалить на себя в соответствии с этим более существенную нагрузку. Время имеет решающее значение.
Эстонская Республика является ярким примером для демократического мира. Мы должны продолжать и укреплять свою роль, в первую очередь объединяясь с небольшими странами с похожей позицией, а также взаимоидействуя со странами Северной Европы, которым также угрожает опасность.
Мирное время в Европе длилось долго, но мир и свободу никогда нельзя считать чем-то само собой разумеющимся.
Поскольку у нас больше ясности в понимании вопроса, нам придется вносить больший вклад.