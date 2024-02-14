Студия Postimees: почему столичных водителей засыпали штрафами?

Полиция ужесточила проверки на дорогах в центре столицы и начала практиковать отказ от предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости. Почему водителей забыли проинформировать о внезапном снижении скоростного лимита в центре Таллинна? План по штрафам уже перевыполнен?