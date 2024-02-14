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Студия Postimees: почему столичных водителей засыпали штрафами?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Полиция ужесточила проверки на дорогах в центре столицы и начала практиковать отказ от предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости. Почему водителей забыли проинформировать о внезапном снижении скоростного лимита в центре Таллинна? План по штрафам уже перевыполнен?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире комиссар полиции Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен. Следите за эфиром в 13:00!

  • Таллинн резко снизил скоростной лимит в центре столицы до 40 и 30 км/ч. Почему полиция заблаговременно не проинформировала водителей о важных изменениях?
  • Сколько времени было дано водителям, чтобы приспособиться к новым условиям движения?
  • Много ли водителей было уведомлено об изменении скоростного режима штрафами? 
  • Чем вызван отказ от использования предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости?
  • Насколько это законно? 
  • Сохранятся ли предупреждающие знаки перед стационарными камерами?
  • Почему ужесточение проверок началось именно с Таллинна?
  • Как быстро опыт отказа от предупреждающих знаков распространится по всей Эстонии?
  • За какое время произойдет полный отказ от них?
  • Практикуется ли подобное в других странах Европы?
  • Что эффективнее: контроль скорости вручную или посредством мобильных камер?
  • Какие еще важные изменения ждут водителей в ближайшее время?
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