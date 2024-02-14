Полиция ужесточила проверки на дорогах в центре столицы и начала практиковать отказ от предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости. Почему водителей забыли проинформировать о внезапном снижении скоростного лимита в центре Таллинна? План по штрафам уже перевыполнен?
Студия Postimees: почему столичных водителей засыпали штрафами?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире комиссар полиции Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен. Следите за эфиром в 13:00!
- Таллинн резко снизил скоростной лимит в центре столицы до 40 и 30 км/ч. Почему полиция заблаговременно не проинформировала водителей о важных изменениях?
- Сколько времени было дано водителям, чтобы приспособиться к новым условиям движения?
- Много ли водителей было уведомлено об изменении скоростного режима штрафами?
- Чем вызван отказ от использования предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости?
- Насколько это законно?
- Сохранятся ли предупреждающие знаки перед стационарными камерами?
- Почему ужесточение проверок началось именно с Таллинна?
- Как быстро опыт отказа от предупреждающих знаков распространится по всей Эстонии?
- За какое время произойдет полный отказ от них?
- Практикуется ли подобное в других странах Европы?
- Что эффективнее: контроль скорости вручную или посредством мобильных камер?
- Какие еще важные изменения ждут водителей в ближайшее время?