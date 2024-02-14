ЗАСЫПАЛИ ШТРАФАМИ ⟩ Полиция: это вам не детский сад, штрафы могут увеличиться вдвое

– Мы дали достаточно времени на то, чтобы водители смогли обнаружить для себя новые знаки и приспособиться к новым условиям дорожного движения.

– Достаточно – это сколько?

– По меньше мере две недели.

– То есть, скоростной режим изменился с нового года и уже во второй половине января полиция начала массово штрафовать. Много ли водителей было поймано на превышении?

– Число таких водителей было достаточно высоким. Точной статистики у меня нет.

– В прессе уже были озвучены цифры. В январе количество штрафов на улице Лийвалая увеличилось по сравнению с ноябрем в пять раз: 245 нарушений против 51 в ноябре. И только одно нарушение было зафиксировано патрульными полицейскими, остальные – временными камерами. Всего за январь передвижные камеры зафиксировали в Таллинне 9335 нарушений, тогда как патрульные полицейские – 702.

– Проблема наших водителей заключается в том, что они движутся по дороге по памяти. Они привыкли ездить по одному и тому же маршруту, где всегда – одни и те же ограничения и знаки. Как только что-то меняется, водителю сразу трудно сориентироваться и заметить новые знаки.

Обычному патрулю тяжело осуществлять надзор на улице Лийвалая (из-за слишком плотного движения – прим. ред.). Для этого и существуют мобильные камеры контроля скорости, которые можно использовать на опасных отрезках пути.

– План по штрафам в январе уже был перевыполнен?