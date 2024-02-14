ЗАСЫПАЛИ ШТРАФАМИ ⟩ Полиция: это вам не детский сад, штрафы могут увеличиться вдвое

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире комиссар полиции Пыхьяской префектуры, патрульный полицейский отдела надзора за дорожным движением Владимир Кягонен.
Напомним, что полиция ужесточила проверки на дорогах в центре столицы и решила отказаться от предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости.
– Таллинн внезапно снизил скоростной лимит в центре столицы до 40 и 30 км/ч. Почему полиция заблаговременно не проинформировала водителей о важных изменениях?
– Внезапно это было или нет? Не возьмусь комментировать. Отмечу, что информация о намерении Таллинна изменить скоростной режим появилась уже в прошлом году, об этом начали говорить с лета. В январе на данную тему давал интервью Владимир Свет (вице-мэр Таллинна – прим.ред.), об изменениях писал и Postimees.
– Судя по тому, как взорвались социальные сети, стало понятно, что водителей уведомили об изменении скоростного режима в первую очередь штрафами…
– Водитель автомобиля должен быть внимателен всегда и следить за дорожными знаками, исходя из установленных на данном отрезке пути ограничений. Если получен штраф, то виной тому – собственная невнимательность водителя. Это значит, что во время движения он занимался посторонними вещами и не обращал внимание на то, что происходит вокруг.
– Речь идет о таких улицах, как Лийвалая, по которым водители ездят так часто, что уверены, что давно выучили все знаки наизусть. Уточните, сколько времени полиция дала водителям, чтобы приспособиться к новым условиям движения? Сколько вы не штрафовали?