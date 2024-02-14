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ЗАСЫПАЛИ ШТРАФАМИ ⟩ Полиция: это вам не детский сад, штрафы могут увеличиться вдвое

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Водители сами виноваты, что ничего не заметили
  • Двух недель достаточно, чтобы приспособиться
  • Больше никаких предупреждающих знаков

Почему столичных водителей засыпали штрафами и забыли проинформировать о внезапном снижении скоростного лимита в центре Таллинна? План по штрафам уже перевыполнен?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире комиссар полиции Пыхьяской префектуры, патрульный полицейский отдела надзора за дорожным движением Владимир Кягонен.

Напомним, что полиция ужесточила проверки на дорогах в центре столицы и решила отказаться от предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости.

Выдержки из беседы:

– Таллинн внезапно снизил скоростной лимит в центре столицы до 40 и 30 км/ч. Почему полиция заблаговременно не проинформировала водителей о важных изменениях?

– Внезапно это было или нет? Не возьмусь комментировать. Отмечу, что информация о намерении Таллинна изменить скоростной режим появилась уже в прошлом году, об этом начали говорить с лета. В январе на данную тему давал интервью Владимир Свет (вице-мэр Таллиннаприм.ред.), об изменениях писал и Postimees.

– Судя по тому, как взорвались социальные сети, стало понятно, что водителей уведомили об изменении скоростного режима в первую очередь штрафами…

– Водитель автомобиля должен быть внимателен всегда и следить за дорожными знаками, исходя из установленных на данном отрезке пути ограничений. Если получен штраф, то виной тому – собственная невнимательность водителя. Это значит, что во время движения он занимался посторонними вещами и не обращал внимание на то, что происходит вокруг.

– Речь идет о таких улицах, как Лийвалая, по которым водители ездят так часто, что уверены, что давно выучили все знаки наизусть. Уточните, сколько времени полиция дала водителям, чтобы приспособиться к новым условиям движения? Сколько вы не штрафовали?

– Мы дали достаточно времени на то, чтобы водители смогли обнаружить для себя новые знаки и приспособиться к новым условиям дорожного движения.

– Достаточно – это сколько?

– По меньше мере две недели.

– То есть, скоростной режим изменился с нового года и уже во второй половине января полиция начала массово штрафовать. Много ли водителей было поймано на превышении?

– Число таких водителей было достаточно высоким. Точной статистики у меня нет.

– В прессе уже были озвучены цифры. В январе количество штрафов на улице Лийвалая увеличилось по сравнению с ноябрем в пять раз: 245 нарушений против 51 в ноябре. И только одно нарушение было зафиксировано патрульными полицейскими, остальные – временными камерами. Всего за январь передвижные камеры зафиксировали в Таллинне 9335 нарушений, тогда как патрульные полицейские – 702.

– Проблема наших водителей заключается в том, что они движутся по дороге по памяти. Они привыкли ездить по одному и тому же маршруту, где всегда – одни и те же ограничения и знаки. Как только что-то меняется, водителю сразу трудно сориентироваться и заметить новые знаки.

Обычному патрулю тяжело осуществлять надзор на улице Лийвалая (из-за слишком плотного движения – прим. ред.). Для этого и существуют мобильные камеры контроля скорости, которые можно использовать на опасных отрезках пути.

– План по штрафам в январе уже был перевыполнен?

– Статистика по штрафам у меня отсутствует. Но приведенная вами статистика говорит о том, что водители у нас невнимательны.

– Возможно, нужно больше информировать наших водителей о внезапных изменениях скоростного режима? И кто в данном случае должен был этим заниматься: городские власти или полиция?

– Мы же не в детском саду, где полицейский выполняет роль воспитателя, который ведет каждого водителя за ручку и показывает на знаки. Права на управление транспортным средством выдаются только по окончании курсов и сдачи экзаменов. После этого водителя выпускают на дорогу. Закон о дорожном движении гласит о том, что водитель всегда должен быть предельно внимательным, следить за знаками и выбирать подходящую скорость движения. Максимально допустимая скорость не является обязательной!

– Считаете ли вы нормальной ситуацию, при которой Таллинн внезапно снижает скоростной режим в центре города, а полиция быстро спешит наполнить госказну за счет массовых штрафов?

– Об ограничении скорости сообщалось заранее, уже с прошлого года шли подобные разговоры. Кроме того, скоростной режим снижается повсеместно – не только в центре города. Например, полтора года назад на Палдиском шоссе скорость снизили с 70 до 50 км/час. И почему-то никто не возмущался.

– Разница лишь в том, что в тот раз никто не сообщал о массовых штрафах спустя две недели после введения изменений…

– Да, это так. Однако движение в центре города – это сложный комплекс, состоящий из самых разных участников движения, включая велосипедистов и общественный транспорт. Полиция ведет более пристальный надзор за теми местами, которые являются аварийно-опасными.

У нас нет прямой обязанности информировать об изменении дорожной инфраструктуры. Водитель должен сам следить за скоростным режимом. Однако мы вежливые и стараемся через СМИ оповещать водителей.

– Чем вызван отказ от использования предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости? Камеры не просто выставляются в массовом порядке, но и об этом намеренно не предупреждают водителей…

– Это вызвано статистикой ДТП. На протяжении последних лет количество погибших на дорогах не снижается. Есть такое понятие, как Vision Zero. Смысл действий заключается в том, чтобы максимально минимизировать ошибки водителей и сократить количество последствий ДТП.

– То есть, отказ от предупреждающих знаков перед временными камерами – это абсолютно законно, и в дальнейшем будет практиковаться повсеместно?

– С появлением мобильных камер в законе не было сказано ни слова о необходимости устанавливать предупреждающие знаки. Поскольку такие камеры для наших водителей были тогда в новинку, предупреждающие знаки использовались в качестве жеста доброй воли. С тех пор прошло уже пять лет. Некоторые города уже задолго до Таллинна отказались от использования этих знаков. Например, Нарва, Тарту и Йыхви. При въезде в эти города установлены информационные таблицы об измерении скорости мобильными камерами. Больше никаких дополнительных знаков перед камерами не выставляется.

Таллинн не придерживался этой практики. Полиция заметила, что водители сбрасывают скорость только перед знаками, а потом опять газуют. В итоге мы решили отказаться от предупреждающих знаков.

– Сохранятся ли предупреждающие знаки перед стационарными камерами?

– Это уже относится к юрисдикции владельцев земли. Им эти вопросы и решать.

– Почему ужесточение проверок началось именно с Таллинна? Тут больше всего лихачей?

– В Таллинне больше всего людей и выше концентрация машин. За столицей всегда ведется более пристальное наблюдение.

– Какие еще важные изменения ждут наших водителей в ближайшее время?

– Разговор ведется об увеличении штрафов за нарушение ПДД. Прока что это только на уровне разговоров. Время покажет, будет ли план претворен в жизнь.

– Правда ли, что штрафы могут увеличиться двое?

– Такая информация тоже есть.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: почему столичных водителей засыпали штрафами? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY
Студия Postimees: почему столичных водителей засыпали штрафами? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY Фото: Konstantin Sednev
  • Таллинн резко снизил скоростной лимит в центре столицы до 40 и 30 км/ч. Почему полиция заблаговременно не проинформировала водителей о важных изменениях?
  • Сколько времени было дано водителям, чтобы приспособиться к новым условиям движения?
  • Много ли водителей было уведомлено об изменении скоростного режима штрафами? 
  • Чем вызван отказ от использования предупреждающих знаков перед временными камерами замера скорости?
  • Насколько это законно? 
  • Сохранятся ли предупреждающие знаки перед стационарными камерами?
  • Почему ужесточение проверок началось именно с Таллинна?
  • Как быстро опыт отказа от предупреждающих знаков распространится по всей Эстонии?
  • За какое время произойдет полный отказ от них?
  • Практикуется ли подобное в других странах Европы?
  • Что эффективнее: контроль скорости вручную или посредством мобильных камер?
  • Какие еще важные изменения ждут водителей в ближайшее время?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY 

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