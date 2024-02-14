Рейтинги: поддержка «Отечества» выросла до рекордной отметки

В сотрудничестве с Институтом общественных исследований и исследовательской компанией Norstat Eesti AS еженедельно проводится опрос населения о предпочтениях политических партий. Согласно последним результатам, 27,5 % поддерживают «Отечество», 18,6 % - Консервативную народную партию Эстонии и 17,3 % – Партию реформ.

Поддержка «Отечества» выросла за неделю на 1,1 процентного пункта и находится на самом высоком уровне с начала 2019 года. Поддержка занявшей второе место EKRE и занявшей третье место Партии реформ существенно не изменилась.

За тройкой лидеров следуют СДПЭ (17%), Центристская партия (10,4%) и «Ээсти 200» (5%).

Поддержка Социал-демократической партии выросла с 16,7% до 17%, что стало для соцдемов новым максимальным показателем с 2019 года, когда Norstat начала проводить свои опросы.

В целом 39,3 процента респондентов поддерживают коалиционные партии и 56,5 процента – оппозиционные.