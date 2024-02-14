Вопрос читателя: полагается ли более высокая оплата труда за работу ночью?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

Ночным работником считается работник, который обычно работает не менее трех часов своего ежедневного рабочего времени в ночное время. Это работник, который регулярно в ходе своей обычной работы работает ночью. Например, если работник работает в течение пяти рабочих дней по 40 часов в неделю и не менее 15 часов приходится на ночное время (работа с 22:00 до 06:00), то он является ночным работником.

Ночным работником также считается работник, который регулярно в ночное время не работает, но должен работать в ночное время в определенные периоды года. Иначе говоря, работник, который, по всей видимости, определенную часть своего рабочего времени в течение года работает в ночное время. Время, с которого отсчитывается годовой период, определяется работодателем, исходя из организации труда предприятия.

Если рабочее время работника (в т. ч. ночного работника) приходится на ночное время, работодатель обязан платить за работу заработную плату в 1,25-кратном размере, если не существует договоренности, что в заработную плату уже включена оплата труда в ночное время. Если работодатель и работник заключают соглашение о том, что заработная плата включает оплату труда за работу в ночное время, работодатель должен позаботиться о том, чтобы работник, выполняющий работу в ночное время, действительно получал более высокую заработную плату по сравнению с работником, который работает только днем.

Ночной работник не может работать в среднем более восьми часов в течение 24-часового периода в течение семидневного расчетного периода. При расчете его среднего рабочего времени, исходя из семидневного расчетного периода, необходимо исключить период в 24 часа (7 дней – 1 день = 6 дней). Таким образом, ночной работник может работать не более 48 часов в течение семидневного расчетного периода (в среднем восемь часов в день в течение шести дней). Это абсолютное ограничение, и количество отработанных часов за 24 часа ни в коем случае не должно превышать восьми часов.

Работа в ночное время нарушает биологические часы организма, продолжительность сна сокращается, и могут возникать перепады настроения. Кроме того, исследования показали, что работа в ночное время может спровоцировать возникновение рака. Например, женщины, которые много лет работали в ночную смену, подвержены более высокому риску заболеть раком молочной железы, чем представительницы того же пола, работающие днем. Следовательно, ночным работникам важно следить за своим здоровьем, а также за соблюдением времени работы и отдыха.