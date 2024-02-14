Тренер сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс сообщил, что результаты нормальной дистанции Туули Томингас аннулированы. Причиной стало неожиданное нарушение правил.
Нарушившая правила биатлонистка Туули Томингас дисквалифицирована
Томингас допустила две ошибки на стандартной дистанции, но финишировала на 11-м месте. Сразу после финиша рядом с ее результатом появилась звездочка. Позже выяснилось, что эстонская спортсменка номер один нарушила правила.
Как оказалось, по мнению судей, Томингас пыталась улучшить стабильность в стрелковой позиции с помощью посторонних средств. Предположительно, она положила ремень лыжной палки под лыжу. Это против правил.
Приводим комментарий тренера:
«Она наступила на петлю лыжной палки при стрельбе, что запрещено. Искала лучшую стабильность. Все есть на кадрах. Я впервые слышу о подобных вещах. Если вы отбросите лыжные палки и наступите на петлю, то это разрешено, но не поощряется. Если это используется для укрепления стрелковой позиции – это запрещено.
Туули этого правила не знала. Если бы знала, то не нарушила бы его. Жюри сказало, что стабилизация спортсмена при помощи посторонних предметов запрещена. Будет дисквалификация».