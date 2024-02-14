Нарушившая правила биатлонистка Туули Томингас дисквалифицирована

Томингас допустила две ошибки на стандартной дистанции, но финишировала на 11-м месте. Сразу после финиша рядом с ее результатом появилась звездочка. Позже выяснилось, что эстонская спортсменка номер один нарушила правила.

Как оказалось, по мнению судей, Томингас пыталась улучшить стабильность в стрелковой позиции с помощью посторонних средств. Предположительно, она положила ремень лыжной палки под лыжу. Это против правил.

Приводим комментарий тренера:

«Она наступила на петлю лыжной палки при стрельбе, что запрещено. Искала лучшую стабильность. Все есть на кадрах. Я впервые слышу о подобных вещах. Если вы отбросите лыжные палки и наступите на петлю, то это разрешено, но не поощряется. Если это используется для укрепления стрелковой позиции – это запрещено.

Туули этого правила не знала. Если бы знала, то не нарушила бы его. Жюри сказало, что стабилизация спортсмена при помощи посторонних предметов запрещена. Будет дисквалификация».