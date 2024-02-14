«Это безмозгло, это постыдно». Джо Байден обрушился на Дональда Трампа за его речи о нежелании защищать союзников по НАТО

Дональд Трамп Фото: Reuters

Байден во вторник заявил, что Трамп относится к НАТО как к инструменту вымогательства.

«Пока я – президент, если Путин нападет на союзника по НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО», – заверил Байден.

Перед этими фразами, говоря о законопроекте о помощи Украине и другим союзникам, Байден обратился к членам Палаты представителей от Республиканской партии: «Вы собираетесь поддерживать Украину или вы собираетесь поддержать Путина? Вы за Америку или за Трампа?»

Джо Байден – представитель Демократической партии, который к тому же всю жизнь занимался внешней политикой, и он считает, что США, как ведущая демократическая держава, обязаны активно участвовать в мировых делах и в том числе в борьбе с авторитарными режимами.

Трамп же с его лозунгом «Америка прежде всего» на словах всегда был склонен к изоляционизму и, в частности, неоднократно заявлял, что США не должны помогать тем союзникам по НАТО, что не хотят выполнять норматив военных расходов в 2% ВВП.

Обязательство довести военные расходы до этих двух процентов ВВП страны НАТО взяли на себя еще в 2014 году, после захвата Россией Крыма и развязывания войны в Донбассе. При этом достичь этого ориентира союзники пообещали друг другу очень нескоро – к 2030 году.