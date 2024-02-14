Солидная экономия: в Тарту в очередной раз снизят цены на отопление

Хотя рост цен на энергоносители в последние пару лет также привел к повышению цен на централизованное теплоснабжение, ситуация стабилизировалась, и теперь компания Gren может предложить потребителям все более выгодные цены. «Мы постоянно следим за влиянием падения цен на топливо на наши цены на тепло и передали эту информацию в Департамент конкуренции. Теперь мы можем применить более выгодную цену в Тарту задним числом, начиная с 1 февраля, а это значит, что новая цена будет отражена в мартовском счете за отопление для наших клиентов», - сказал Марго Кюлаотс, руководитель Gren Eesti.

Это уже третье снижение цен за последний год: в последний раз Gren снизила цену на тепло в Тарту в октябре, когда она упала до 72,60 евро за мегаватт-час с 76,50 евро. По сравнению с осенью, в этот раз снижение цены значительно больше и в большей степени затронет потребителей.

«Мы постоянно ищем способы сделать централизованное теплоснабжение дешевле и удобнее. Последние закупки топлива дали хорошие результаты, и в то же время мы экспериментируем с новыми технологиями и источниками энергии и различными инвестициями, которые помогут стабилизировать цены, снизить потери и обеспечить гибкое использование различных решений, – сказал Кюлаотс. – Например, осенью в Тарту было завершено строительство крупнейшей в Эстонии системы аккумулирования тепла, которая поможет нам сгладить ежедневные колебания в потреблении тепла и сократить использование газа, а в сотрудничестве с Тартуским водоканалом мы начали исследования по сбору тепла из городских сточных вод и использованию его в системе централизованного теплоснабжения».

К указанным ценам добавляется налог с оборота.