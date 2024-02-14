Эксперт: почему цены на недвижимость в Эстонии упали не так сильно, как ожидалось

По словам Игоря Хабала, в Эстонии цены на недвижимость упали меньше, чем в среднем по Европе. «В статистику прошлого года, в раздел новостроек попало значительное количество ранее заключенных сделок, что исказило реальную картину, на самом же деле, среднее снижение составило 5-7%. В то же время в Германии цены на недвижимость упали на 10%, а в Швеции даже на 10-15%. Учитывая, что экономический спад в Эстонии является самым глубоким в еврозоне, люди ожидают больших изменений и в сфере недвижимости, но против этого работают три важных экономических фактора», – сказал Хабал.

«Первая причина – сильный рынок труда. Да, уровень безработицы немного вырос, сейчас он составляет 8%, а может достичь и десяти процентов из-за увольнений, имевших место в начале года, но, на самом деле, более важная сторона медали – высокая занятость. Заработную плату получают около 700 000 человек, эта цифра за последние годы выросла почти на 50 000, и рынок труда в целом хорошо держится», – добавил Хабал.