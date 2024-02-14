МИД Латвии вызвал на ковер временного поверенного в делах России

Министерство связалось с правоохранительными органами Латвии, чтобы проверить опубликованную информацию и уменьшить возможные риски. В этом вопросе министерство также сотрудничает с партнерами в Европейском союзе.

Еще в декабре 2022 года министерство официально сообщило российской стороне, что решительно против попыток России осуществлять свою национальную уголовную юрисдикцию в другой стране и подчеркнуло, что попытки России расширить свою экстерриториальную уголовную юрисдикцию рассматриваются как вмешательство во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН.

Министерство также неоднократно информировало государственные учреждения о текущей ситуации, призывая действующих и бывших должностных лиц тщательно оценивать необходимость путешествий за пределы ЕС и НАТО. При рассмотрении посещения конкретной страны, включая транзит, министерство рекомендует оценить уровень отношений и сотрудничества в области правосудия этой страны с Россией, а также защиту прав человека в конкретной стране.

Независимое интернет-издание «Медиазона» собрало данные о гражданах иностранных государств, включенных в список лиц, разыскиваемых российскими властями, нашел среди них десятки европейцев, включая латвийских политиков и чиновников, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни лиц, объявленных Москвой иностранными агентами.

Согласно данным, Россия объявила в розыск 59 депутатов Сейма Латвии, проголосовавших за отмену соглашения о сохранении советских памятников.

Всего за это проголосовали 68 членов Сейма. Ни один член партии «Согласие», высказавшийся против этого закона, не был включен в список разыскиваемых.

В розыск объявлены также несколько депутатов Сейма, не участвовавших в этом голосовании, а также бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Последняя поддерживала снос памятника и руководила Министерством внутренних дел, когда полиция Риги 9 и 10 мая задерживала протестующих у памятника. Вскоре после этого Голубеву уволили за то, что министерство вообще разрешило эту демонстрацию.

Также в розыск объявлены 15 депутатов Рижской думы, принявших решение о сносе памятников советским солдатам (всего 38 голосов «за»).

Среди тех, кого российская полиция разыскивает, находятся министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Все они были членами Сейма на момент голосования по сносу памятников в 2022 году.