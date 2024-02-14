Коробейник: автоналог сильнее всего ударит по сельским жителям

«Сельские жители более зависимы от автомобилей, чем жители городов. Большие расстояния, добраться всюду на общественном транспорте, который со следующего года станет платным, невозможно, автомобиль в сельской местности - жизненная необходимость. Поэтому автоналог сильнее всего ударит по проживающим в сельской местности», - сказал Коробейник.

Коробейник напомнил, что доходы жителей сельской местности, как правило, ниже, чем в городах. «Люди используют автомобиль для поездок на работу, к врачу, за продуктами, чтобы отвезти детей в школу или в детский сад, часто приходится ездить на большие расстояния. Если автомобиль станет им не по карману, то, конечно же, это скажется на качестве их жизни», - отметил депутат.

По словам Коробейника, в условиях продолжающегося третий год подряд экономического спада финансовая нагрузка жителей увеличивается, растет общественное неравенство. «Правительство реформистов надеется, что поступления автоналога в государственную казну составят 236 млн евро; если разделить эту сумму на количество автовладельцев (478 139), то получается, что каждый из них заплатит за год в среднем 493 евро и 58 центов. Вместо автоналога следует ввести временный налог на прибыль банков, поступления которого в госбюджет составили бы 500 млн евро в год», - сказал он.