Обходите этот магазин стороной ⟩ Департамент предупреждает о неблагонадежном продавце мебели

По состоянию на май 2023 года в Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб было подано 35 заявлений в отношении этого торговца. Торговец не выполнил решения Комиссии и был внесен в список торговцев, не выполнивших решения Комиссии (так называемый черный список).

Потребители, обратившиеся в Комиссию, делали свои заказы на сайте https://www.peremoobel.ee/. Жалобы потребителей в основном касаются недоставленных товаров и невозврата денег, когда потребитель отказался от договора и хотел отменить покупку.

На сайте торговца нет никакой информации о том, что существуют проблемы с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через веб-сайт.

Департамент обратился к торговцу за разъяснениями и начал надзорное производство. Торговец не ответил на запрос Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб. Также магазин не занимается разрешением жалоб потребителей в добровольном порядке.

Если продавец не выполнил заказ в отведенный срок, потребитель может расторгнуть договор. Заявление об отказе может быть отправлено, например, по электронной почте.

Торговец может быстро вернуть потребителю деньги с помощью банковского перевода. Задержка возврата денег более чем на несколько дней неоправданна.

Департамент советует потребителям быть в курсе проблем, возникших с торговцем, и тщательно взвесить риски, прежде чем делать заказ в Pere Mööbel OÜ.