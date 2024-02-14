Премьер-министр Эстонии заявила, что ее правительство продолжает работу над законом о переносе советских памятников из общественных мест. Накануне стало известно, что Кая Каллас оказалась в базе уголовного розыска МВД РФ именно по теме памятников времен СССР.
«Мы должны двигаться вперед в этом вопросе, этот закон был принят в Рийгикогу, но отправлен обратно. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу», - цитирует ERR слова Каи Каллас о судьбе закона, который узаконит перенос советских памятников из общественного пространства.
Соответствующие поправки в строительный кодекс были внесены в Рийгикогу еще в конце 2022 года. Предложенные изменения устанавливают порядок демонтажа советских памятников и расширяют круг подлежащих демонтажу объектов, в том числе произведений архитектуры и искусства.
«То, что советские памятники в Эстонии до сих пор не устранены, достойно сожаления. Их давно следовало снести», - отмечал тогда заместитель председателя Комиссии Рийгикогу по экономике Рене Кокка.
Закон был принят в феврале 2023 года.
«Этим советским символам не место в Эстонии», - говорил тогда Rus.Postimees член Рийгикогу Михаил Лотман. - Особенно в контексте агрессивной войны, которую Россия ведет в Украине. Нам совершенно не нужны эти символы преступного государства».
Однако в марте того же года президент Алар Карис не провозгласил принятые поправки, поскольку они противоречат Конституции.
«Согласно пояснительной записке, целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии, - указывал тогда Карис. - Это легитимная цель, но запрещенные объекты определены в законе выражением, которому нельзя придать однозначный смысл даже при обычных способах толкования. Из пояснительной записки видно, что запрещенными объектами являются в первую очередь те, которые связаны с деятельностью советской власти. Однако сам запрет формулируется гораздо шире».
В публичный спор с президентом тогда вступили юристы, однако закон так и не был подписан президентом.
В мае 2023 года Рийгикогу согласился с президентом Карисом в том, что поправки должны быть доработаны. Попытка группы депутатов Рийигикогу осенью 2023 года снова провести через процедуру утверждения первую редакцию спорных поправок, не прошла.
В начале 2024 года депутаты EKRE предложили легализовать демонтажа Бронзового солдата с Военного кладбище Таллинна, но Рийгикогу отклонил законопроект.
Кая Каллас поясняла тогда депутатам свое нежелание поддерживать эту идею тем, что русскоязычная община не хочет новой волны напряжения в обществе, чтобы Россия пришла «освобождать» Эстонию.
В ноябре 2023 года стало известно, что на Военном кладбище Таллинна готовится перенос нескольких могил советских военных, которые там появились после Второй мировой войны. 2 февраля Министерство иностранных дел России вызвало главу диппредставительства Эстонии в этой стране, чтобы выразить протест этим планам.
МИД Эстонии тогда подтвердил Rus.Postimees, что речь шла о могилах.
«Мы можем подтвердить, что временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер была приглашена сегодня в Министерство иностранных дел России для обсуждения вопроса перезахоронений. Эстония приняла к сведению информацию, предоставленную Россией, и подтвердила, что Эстония всегда в таких случаях исходила из общечеловеческих принципов, таких как почтение к могилам и останкам усопших», - сообщили Rus.Postimees вечером 2 февраля в МИД Эстонии.
Rus.Postimees побывал на кладбище и пообщался с идеологами переноса могил о причинах и правовых основаниях перезахоронений, которые могут произойти уже в мае 2024 года.
13 февраля стало известно, что премьер Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп оказались в списках МВД РФ с лицами, которые объявлены в уголовный розыск. Журналисты издания «Медиазона», которым удалось установить попадание Каллас и Петеркопа в списки путинских силовиков, объяснили происходящее отношением властей Эстонии к советским памятникам. Позже это подтвердили и российские силовые органы.
В своем комментарии после новости о розыске в РФ Кая Каллас не стала говорить о причинах претензий Москвы.
«На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, осуществляющиеся так называемыми правоохранительными органами. Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ. И я уже говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наши действия не заслуживают запугивания», - написала днем во вторник премьер-министр Эстонии в своем аккаунте в соцсети X.
По теме советских памятников и законопроекту, который разрешит их демонтаж, Каллас высказалась позже в комментарии ERR.
«Мы все делаем постепенно. Сначала мы картографировали эти памятники, затем комиссия по военным захоронениям начала заниматься перезахоронением останков, если речь действительно идет о могилах. Это все требует времени, и мы движемся шаг за шагом», - объяснила премьер-министр задержку с коррекцией поправок, которые в 2023 году не стал провозглашать президент Карис.