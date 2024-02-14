«Мы должны двигаться вперед в этом вопросе, этот закон был принят в Рийгикогу, но отправлен обратно. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу», - цитирует ERR слова Каи Каллас о судьбе закона, который узаконит перенос советских памятников из общественного пространства.

Соответствующие поправки в строительный кодекс были внесены в Рийгикогу еще в конце 2022 года. Предложенные изменения устанавливают порядок демонтажа советских памятников и расширяют круг подлежащих демонтажу объектов, в том числе произведений архитектуры и искусства.

«То, что советские памятники в Эстонии до сих пор не устранены, достойно сожаления. Их давно следовало снести», - отмечал тогда заместитель председателя Комиссии Рийгикогу по экономике Рене Кокка.

Закон был принят в феврале 2023 года.

«Этим советским символам не место в Эстонии», - говорил тогда Rus.Postimees член Рийгикогу Михаил Лотман. - Особенно в контексте агрессивной войны, которую Россия ведет в Украине. Нам совершенно не нужны эти символы преступного государства».

Однако в марте того же года президент Алар Карис не провозгласил принятые поправки, поскольку они противоречат Конституции.