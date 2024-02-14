Ремонт электромобиля может оказаться неожиданно дорогим даже в случае незначительной вмятины

Руководитель отдела страхования рисков Swedbank Мария Лоотсма сообщила ERR, что их практика возмещения ущербов показывает, что ремонт электромобилей иногда бывает очень дорогим, даже при незначительных повреждениях.

«Если батарея автомобиля получила даже косметические повреждения, то рекомендации по восстановлению от производителей автомобилей премиум-класса предусматривают замену всей батареи, – пояснила Лоотсма. – Зачастую батарея составляет почти половину стоимости электромобиля».

Представитель If Kindlustus Таави Круус отметил, что, поскольку электромобили относительно новые и зачастую дорогие, ремонт и страхование некоторых моделей может быть несколько дороже, однако страхование электромобилей в целом очень сравнимо со страхованием автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.