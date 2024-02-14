Хотя экономика Эстонии находится в спаде уже восьмой квартал подряд, из исследования финансовой уверенности, проведенного SEB, выяснилось, что 39 процентов жителей Эстонии довольны своим финансовым положением.
Исследование показало, насколько население Эстонии удовлетворено своим финансовым положением
Почти столько же людей недовольны своим финансовым положением - так заявили 38 процентов респондентов. За последние 12 месяцев на ухудшение финансового положения эстонцев наиболее сильно повлияло повышение цен на продукты питания и предметы первой необходимости, а также рост стоимости электроэнергии, сообщает SEB.
Исследование SEB показало, что наиболее довольны своим финансовым положением люди с чистой месячной зарплатой 1500 евро или более.
«63 процента жителей Эстонии, чья чистая заработная плата превышает 1500 евро, довольны своим финансовым положением. В то же время среди зарабатывающих менее 1500 евро недовольство выше. Наиболее сложным свое финансовое положение оценивают люди, зарабатывающие 750 евро или меньше. Хотя только пять процентов участников опроса ответили, что их доход недостаточен даже для покупки продуктов питания, более половины из них, а именно 58 процентов, имели доход до 750 евро», - объяснила руководитель сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.
Результаты исследования показали, что текущий доход сорока процентов эстонцев позволяет им оплачивать как продукты питания, так и одежду, а также немного экономить, но они не могли бы себе позволить сразу совершать крупные покупки, например, холодильник или телевизор. В то же время финансовое положение 34 процентов респондентов достаточно хорошее, чтобы при необходимости совершать крупные покупки. Однако пятая часть участников опроса заявила, что их доход достаточен только для покупки продуктов питания, но денег на приобретение одежды не хватает.
«На основе результатов исследования можно сделать вывод, что финансовое положение эстонцев довольно различно, и одним из факторов, влияющих на это, является разный уровень образования. Почти половина, а именно 45 процентов респондентов с высшим образованием, зарабатывали более 1500 евро, в то время как среди респондентов со средним, средне-специальным или профессиональным образованием таких было 19 процентов, а среди респондентов с начальным образованием - только восемь процентов», - рассказала Коплимяэ.
У скольких людей ухудшилось финансовое положение?
Почти половина участников исследования, то есть 45 процентов, заявили, что их финансовое положение за последние 12 месяцев ухудшилось. В то же время 40 процентов респондентов считают, что за год оно не изменилось, а 14 процентов считают, что их финансовое положение за год улучшилось.
«Финансовое положение осталось прежним или улучшилось, в основном, среди тех, чей ежемесячный чистый доход составляет 1500 евро или более. В то же время финансовое положение ухудшилось у тех, кто зарабатывает меньше этой суммы», - объяснила Коплимяэ, опираясь на результаты исследования.
82 процента эстонцев, чье экономическое положение за последний год ухудшилось, заявили, что на это наиболее сильно повлияло повышение цен на продукты питания и предметы первой необходимости. За этим следует рост расходов на энергию, таких как отопление и электричество, о чем сообщили 66 процентов респондентов. В то же время жилищные расходы и изменения в условиях кредитования не имели такого большого влияния на ухудшение финансового положения эстонцев - об этом сообщили соответственно 37 и 22 процента респондентов.
«Хотя в последнее время много говорилось о росте Euribor и его влиянии на кошельки потребителей, результаты исследования показывают, что роль повышения процентных ставок по кредитам в ухудшении финансового положения эстонцев все же меньше. Одной из причин, вероятно, является тот факт, что почти половина, то есть 46% участников исследования, живут в собственных домах и не платят за них кредит. Однако они ежедневно ощущают рост цен на продукты питания и предметы первой необходимости, так как от этих расходов невозможно отказаться», - размышляла Коплимяэ.
Несмотря на ухудшение экономического положения, большинство эстонцев справляются с выплатами по своим кредитам и лизингам: 44 процента респондентов не испытывают трудностей с покрытием существующих обязательств, а для 22 процентов эстонцев это стало более сложным, но все же возможным. Только три процента участников исследования заявили, что иногда задерживают ежемесячные платежи по кредитам или лизингу, а у шести процентов очень трудно покрыть существующие обязательства.
Исследование, проведенное SEB, состоялось в декабре 2023 года, и его провела исследовательская фирма Norstat. В исследовании приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.