Исследование показало, насколько население Эстонии удовлетворено своим финансовым положением

«На основе результатов исследования можно сделать вывод, что финансовое положение эстонцев довольно различно, и одним из факторов, влияющих на это, является разный уровень образования. Почти половина, а именно 45 процентов респондентов с высшим образованием, зарабатывали более 1500 евро, в то время как среди респондентов со средним, средне-специальным или профессиональным образованием таких было 19 процентов, а среди респондентов с начальным образованием - только восемь процентов», - рассказала Коплимяэ.

У скольких людей ухудшилось финансовое положение?

Почти половина участников исследования, то есть 45 процентов, заявили, что их финансовое положение за последние 12 месяцев ухудшилось. В то же время 40 процентов респондентов считают, что за год оно не изменилось, а 14 процентов считают, что их финансовое положение за год улучшилось.

«Финансовое положение осталось прежним или улучшилось, в основном, среди тех, чей ежемесячный чистый доход составляет 1500 евро или более. В то же время финансовое положение ухудшилось у тех, кто зарабатывает меньше этой суммы», - объяснила Коплимяэ, опираясь на результаты исследования.