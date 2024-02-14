В среду электричество на бирже в Финляндии стоит в два раза дешевле, чем в Эстонии

Это на 12,5% меньше, чем накануне. На пике - с 9 до 11 утра - цена будет достигать 12 с половиной центов за киловатт-час.

В Латвии и Литве цены на биржевую электроэнергию в среду такие же, как в Эстонии. А вот в Финляндии биржевое электричество четвертый день подряд заметно дешевле.

14 февраля у северных соседей его цена составляет 4,36 цента за киловатт-час.