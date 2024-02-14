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В среду электричество на бирже в Финляндии стоит в два раза дешевле, чем в Эстонии

rus.postimees.ee
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Электроэнергия. Иллюстративное фото.
Электроэнергия. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду, 14 февраля, опустилась до 9,16 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

Это на 12,5% меньше, чем накануне. На пике - с 9 до 11 утра - цена будет достигать 12 с половиной центов за киловатт-час.

В Латвии и Литве цены на биржевую электроэнергию в среду такие же, как в Эстонии. А вот в Финляндии биржевое электричество четвертый день подряд заметно дешевле.

14 февраля у северных соседей его цена составляет 4,36 цента за киловатт-час.

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