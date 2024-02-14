Госсуд отклонил жалобу EKRE на Рийгикогу

15 депутатов парламента оспорили три решения Рийгикогу, принятые в декабре прошлого года - «Покрытие расходов по процентам кредита Украины», «Увеличение доли Эстонской Республики в Банке развития Совета Европы» и «Предоставление государственной гарантии Европейскому инвестиционному банку для поддержки восстановления Украины».

Податели жалобы считают, что финансовая комиссия нарушила предоставляемое их мандатами право, не рассмотрев внесенные фракцией EKRE поправки и не включив их в список поправок на второе чтение.

Коллегия Госсуда по конституционному надзору пояснила, что закон не позволяет членам Рийгикогу подавать жалобы на возможное нарушение прав депутатов в связи с проведением поправок на заседаниях парламента и оспаривать вне парламента внутренний распорядок и организационные решения Рийгикогу и его подорганов.

Право вносить изменения в проекты решений Рийгикогу предоставлено самому Рийгикогу, это определено Конституцией. В данном случае речь шла о решениях Рийгикогу, которыми Рийгикогу по предложению правительства решило взять на себя финансовые обязательства государства. Установления права предлагать поправки к таким законопроектам конституцией не требуется.

Коллегия подчеркнула, что Госсуд не компетентен разрешать внутрипарламентский спор о праве предлагать поправки на основании жалобы члена Рийгикогу, согласно действующему закону судебный контроль за тем, как Рийгикогу осуществляет гарантируется соблюдение процессуальных требований при принятии законов и решений, в том числе право на внесение изменений. Такой контроль может осуществляться либо на основании жалобы лица, права которого предположительно нарушены принятым решением, либо - в случае закона - в порядке абстрактного или конкретного нормативного контроля. Защищаемым в Госсуде преимуществом не может быть злоупотребление правами, вытекающими из мандата члена Рийгикогу, что выражается в обширных препятствиях в парламенте.

По мнению коллегии, поправки, предложенные заявителями по данному делу, были осуществлены с целью парализовать работу Рийгикогу и обсуждение инициированных правительством законопроектов. Это подтверждается как количеством спорных изменений, так и неискренним содержанием, то есть сотнями альтернативных предложений по изменению суммы денег, упомянутой в законопроекте, которые отличались друг от друга всего на несколько евро.

Госсуд констатировал, что права на внесение поправок заявителей не были лишены полностью, а лишь в той части, что переходила за пределы, которых придерживается большинство членов Рийгикогу.