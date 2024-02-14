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Банк Эстонии и Касса страхования от безработицы: ситуация на рынке труда лучше, чем можно было опасаться

rus.postimees.ee
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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: logo

Хотя уровень безработицы в Эстонии довольно высок и более 50 000 человек ищут работу, ситуация на рынке труда в конце года была лучше, чем предполагалось, и, если не будет неожиданностей с негативными последствиями, к концу года она может значительно улучшиться, пишет Rus.ERR.

Глава Кассы по безработице Меэлис Паавель отметил, что сейчас ситуация немного лучше, чем в 2021 году, когда многие люди потеряли работу из-за коронавируса. По словам Паавела, нынешние показатели не самые худшие.

В конце прошлого года Банк Эстонии прогнозировал, что уровень безработицы в этом году составит 9%. Согласно прогнозу, в конце года ожидается снижение безработицы, но весной, в соответствии с озвученным центробанком сценарием, уровень безработицы может даже превысить 10%.

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