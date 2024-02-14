Банк Эстонии и Касса страхования от безработицы: ситуация на рынке труда лучше, чем можно было опасаться

Хотя уровень безработицы в Эстонии довольно высок и более 50 000 человек ищут работу, ситуация на рынке труда в конце года была лучше, чем предполагалось, и, если не будет неожиданностей с негативными последствиями, к концу года она может значительно улучшиться, пишет Rus.ERR.