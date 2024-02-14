Хотя уровень безработицы в Эстонии довольно высок и более 50 000 человек ищут работу, ситуация на рынке труда в конце года была лучше, чем предполагалось, и, если не будет неожиданностей с негативными последствиями, к концу года она может значительно улучшиться, пишет Rus.ERR.
Банк Эстонии и Касса страхования от безработицы: ситуация на рынке труда лучше, чем можно было опасаться
Глава Кассы по безработице Меэлис Паавель отметил, что сейчас ситуация немного лучше, чем в 2021 году, когда многие люди потеряли работу из-за коронавируса. По словам Паавела, нынешние показатели не самые худшие.
В конце прошлого года Банк Эстонии прогнозировал, что уровень безработицы в этом году составит 9%. Согласно прогнозу, в конце года ожидается снижение безработицы, но весной, в соответствии с озвученным центробанком сценарием, уровень безработицы может даже превысить 10%.