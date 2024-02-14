В приложении Forus появится новая услуга

«Мы хотим, чтобы приложение Forus стало для людей ежедневным помощником, - сказала руководитель услуги Forus Pakitakso Катрийн Сыырумаа. - Уже сейчас время от времени вместо обычной поездки на такси водители доставляют в нужное место вещи. Заказывая услугу Pakitakso, клиент может указать свои пожелания, например, позволить водителю забрать для него одежду из химчистки, забрать нужные ключи или перевезти какие-то другие вещи. Pakitakso гарантирует доставку всех посылок».

Услуга Pakitakso родилась по инициативе владельцев токенов приложения Forus. «Каждый раз, когда клиент использует или предлагает услугу Forus, в виде токенов он зарабатывает небольшую часть платформы. Любой, кто собирает токены, может внести предложения, как развивать платформу дальше и что в нее добавить, чтобы она стала еще лучше. Выделение доставки посылок в отдельную категорию услуг - результат отзывов наших клиентов-владельцев», - добавила Катрийн Сыырумаа.

Запущенное в апреле 2022 года приложение Forus работает в 18 городах Эстонии, Латвии, Литвы: в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Риге, Юрмале, Лиепая, Даугавпилсе и Алитусе.