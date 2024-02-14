Забастовка в Финляндии: встали автобусы, трамваи и метро

Очередная волна забастовок началась в Финляндии в воскресенье вечером на предприятиях пищевой промышленности, напоминает Yle.

В понедельник в стране перестали ходить поезда. Во вторник забастовали работники учреждений дошкольного образования.

В среду к ним присоединились работники общественного транспорта в Хельсинки, Турку и Тампере, которые собираются бастовать 14 и 15 февраля.

Поскольку время забастовки совпало с ремонтом железных дорог, в Финляндии курсирует только половина поездов дальнего следования, часть железнодорожных маршрутов заменена автобусами.

Из-за забастовки в магазинах опустели полки с продуктами и алкоголем - ведь бастуют также производители алкогольных напитков и пекарни групп Fazer и Vaasa.

Вместе с другими отраслями в течение трех дней (14-16 февраля) будут бастовать работники гидроэлектростанций, а также атомных электростанций Loviisa и Olkiluoto.

Финны бастуют, протестуя против планов правительства сократить пособия по страхованию от безработицы, упростить порядок увольнения работников, ограничить в ряде отраслей права на забастовку, а также отдать приоритет местным коллективным договорам перед общенациональными.

По мнению финских профсоюзов, планируемые изменения в законодательстве приведут к ухудшению условий труда работников.