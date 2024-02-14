Нарва кипит: в социальных сетях заговорили о так называемой реорганизации школьной системы, которая пришлась по вкусу далеко не всем. Если коротко, то три школы хотят объединить вместе. Но что не так с этой идеей, откуда она взялась и почему не понравилась оппозиции, разбирался Rus.Postimees.
Тема с объединением школ оказалась довольно сложной и не всем понятной. Согласно проекту постановления, еще в июне Министерство образования и науки представило Нарвской горуправе предложение о начале переговоров о строительстве нового здания основной школы с тремя параллелями. Проще говоря, к 2028 году три нарвских школы - Пяхклимяэскую, Паю и школу №6 - соединили бы в одном здании, построенном специально для этого.
Исходя из разработанных Министерством в 2014 году моделей помещений для основных школ, оптимальный размер такого учебного здания составляет 4200-4500 м².
Нарвское горсобрание согласилось с таким предложением. Паю школа и школа №6 прекратили бы свое существование, как отдельные юридические единицы, а школа Пяхклимяэ продолжила бы работу в новом здании с новыми «соседями» и, скорее всего, под другим названием. На данный момент в шестой школе - 164 ученика, в Паю - 197, в Пяхклимяэ - больше 700. При подобной реорганизации все дети будут обучаться в одном здании.
В проекте также указано, что в муниципальных школах Нарвы планируются необходимые учебные классы и помещения для HEV-учащихся. В дальнейшем дети, нуждающиеся в образовательной поддержке, будут учиться в школах по месту жительства. А на базе Паюской школы будет создан центр компетенции HEV, который будет обслуживать школы и детские сады. Другими словами, дети с особыми потребностями в обучении смогут пойти в ту школу, которая будет им ближе - потому что в любой из школ будут созданы специальные классы и будут необходимые специалисты.
Но оппозиция Нарвского горсобрания - фракция Respekt - считает такой проект нецелесообразным и настаивает на том, что подобное решение не может приниматься без участия всех «виновников торжества». Во вторник, 13 февраля, в Нарвской ратуше было организовано публичное обсуждение проекта, в котором приняли участие представители всех трех школ и некоторые члены оппозиции.
На встречу Respekt пригласила председателя горсобрания Ирину Янович, председателя комиссии по образованию Надежду Черкашину, мэра Яана Тоотса и руководителя Отдела культуры Ларису Дегель. Но никто из них на встречу не пришел.
«Нам не нравится, что в данной ситуации хвост рубят по частям, и нет какого-то общего плана. Было бы логичнее изначально все делать согласно одному большому плану. А сейчас складывается ощущение, что министерство и горуправа просто делают небольшие шаги и смотрят, как это будет работать. Но целостного видения нет», - заявила член фракции Respekt Яна Кондрашова.
По мнению оппозиции, полностью избавляться от Паю школы, как от отдельной юридической единицы нельзя, и она должна остаться самостоятельной школой, просто теперь уже в отдельном крыле нового здания. Недостаточно просто сделать вспомогательные классы в муниципальных школах, ведь HEV-детей не становится меньше.
HEV-дети (Haridusliku erivajadusega) - это дети с особыми образовательными потребностями, нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении.
«У такой школы должны быть свои специалисты, свой директор, а при проектировании здания должны учитываться особенности HEV-детей. Нельзя с уверенностью сказать, что один директор сможет управлять сразу двумя разными школами, объединенными в одну», - заявил член фракции Respekt Денис Ларченко.
Он также добавил, что изначально горуправа запросила у Министерства образования отдельное здание для Паю школы, но с таким предложением министерство не согласилось. Однако, это не значит, что Паю школа не может оставаться отдельным юридическом лицом, находясь в новом здании с двумя другими объединенными школами.
Во время дискуссии все присутствующие согласились с предложением оппозиции объединить школы в одном здании, но оставить два юридических лица - школу Паю и Пяхклимяэскую школу, объединенную с шестой школой. Многие выразили свое недовольство в связи с тем, что руководство города отказывается обсуждать подобные вопросы публично и не привлекает к участию ни учителей, ни учеников.
«Почему нас опять не спрашивают? Почему никто не думает о детях?», - возмутилась преподаватель школы Паю, добавив, что все это бесполезно, а городские власти сделают так, как им будет удобно.
«Меня возмущает, что мы в 2024 году обсуждаем коммуникацию, прозрачность, открытые процессы, и при этом абсолютно игнорируем эту прозрачность. Мы не делаем публичных обсуждений, мы не идем на контакт, мы игнорируем встречи с попечительскими советами, играем в формализм. Это и есть непрозрачность, из-за которой люди теряют доверие к власти», - заявила Валерия Лаврова, член попечительского совета Пяхклимяэской школы, гражданская активистка.
Вопрос объединения трех школ под крышей одного нового здания к 2028 году внесен в повестку заседания городского собрания на 22 февраля. Оппозиция представит свой вариант видения развития данного проекта.