Но оппозиция Нарвского горсобрания - фракция Respekt - считает такой проект нецелесообразным и настаивает на том, что подобное решение не может приниматься без участия всех «виновников торжества». Во вторник, 13 февраля, в Нарвской ратуше было организовано публичное обсуждение проекта, в котором приняли участие представители всех трех школ и некоторые члены оппозиции.

На встречу Respekt пригласила председателя горсобрания Ирину Янович, председателя комиссии по образованию Надежду Черкашину, мэра Яана Тоотса и руководителя Отдела культуры Ларису Дегель. Но никто из них на встречу не пришел.

«Нам не нравится, что в данной ситуации хвост рубят по частям, и нет какого-то общего плана. Было бы логичнее изначально все делать согласно одному большому плану. А сейчас складывается ощущение, что министерство и горуправа просто делают небольшие шаги и смотрят, как это будет работать. Но целостного видения нет», - заявила член фракции Respekt Яна Кондрашова.

По мнению оппозиции, полностью избавляться от Паю школы, как от отдельной юридической единицы нельзя, и она должна остаться самостоятельной школой, просто теперь уже в отдельном крыле нового здания. Недостаточно просто сделать вспомогательные классы в муниципальных школах, ведь HEV-детей не становится меньше.

HEV-дети (Haridusliku erivajadusega) - это дети с особыми образовательными потребностями, нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении.