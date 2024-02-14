Несколько месяцев назад легендарный футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него онкологическое заболевание: рак поджелудочной железы в терминальной стади.
Мечта легендарного тренера, умирающего от рака, осуществилась
По прогнозам враче, жить Эрикссону осталось около года. Одним из последних желаний тренера стала мечта стать тренером «Ливерпуля» - команды, за которую он болеет. Он признался, что всегда мечтал возглавить этот клуб, но в течение его карьеры такой возможности так и не представилось, хотя он работал с такими командами как «Бенфика», «Рома», «Лацио», «Манчестер Сити».
Сейчас его желание будет реализовано: во время ежегодного благотворительного матча, который пройдет 23 марта на «Энфилде», он войдет в тренерский состав команды.
Соперником «Ливерпуля» будет команда легенд «Аякса».
В битве легенд «Ливерпуля» на поле выйдут польский вратарь Ежи Дудек, словацкий защитник Мартин Шкртел и легенда французского нападения Джибрил Сиссе. Голландский нападающийРайан Бабель примет участие в матче в составе обеих команд. Полный список игроков будет опубликован в ближайшее время. В прошлом Рагнар Клаван также выступал на поле за легенды «Ливерпуля».