Мечта легендарного тренера, умирающего от рака, осуществилась

По прогнозам враче, жить Эрикссону осталось около года. Одним из последних желаний тренера стала мечта стать тренером «Ливерпуля» - команды, за которую он болеет. Он признался, что всегда мечтал возглавить этот клуб, но в течение его карьеры такой возможности так и не представилось, хотя он работал с такими командами как «Бенфика», «Рома», «Лацио», «Манчестер Сити».